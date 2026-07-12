Разгадана тайна массовой гибели морской жизни в Австралии: дело в "короле" токсичности

Исследование показывает, что самая токсичная из когда-либо зарегистрированных водорослей стала причиной массовой гибели морских животных.

Миллионы морских животных погибли, когда вдоль побережья Южной Австралии распространилось масштабное цветение вредных водорослей, заставив ученых поспешно искать виновника. Ответ оказался неожиданным, пишет Earth.com.

Результаты анализа показали, что цветение было вызвано Karenia cristata — малоизвестной микроскопической водорослью, лабораторные исследования которой показали, что это самый токсичный вид водорослей, когда-либо измеренный.

Ученые обнаружили, что она примерно в 10 раз токсичнее, чем вторая по ядовитости микроводоросль из когда-либо протестированных, и, вероятно, является, причиной самой масштабной массовой смерти морских животных в Австралии. Увы, открытие несет в себе предупреждение не только для Австралии.

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K. cristata процветает в более холодных водах, а потому ученые предупреждают, что побережья умеренного климата по всему миру, вероятно, должны следить за опасной водорослью, о которой ранее не было известно, что она может производить такие мощные токсины.

Месяцами никто не мог с уверенностью сказать, что убивает морских обитателей, выбрасываемых на южные пляжи Австралии. Но затем команда под руководством Шауны Мюррей, профессора морской биологии Сиднейского технологического университета, сосредоточилась на том, чтобы выянить истинную причину.

В ходе исследования ученые секвенировали ДНК и проанализировали генетический материал в каждом образце воды. В результате команде удалось идентифицировать все присутствующие виды, в том числе и Karenia — группа микроскопических водорослей, которые часто цветут вместе и выглядят почти одинаково под микроскопом.

В общей сложности было обнаружено пять видов Karenia. Водоросль Karenia brevis, наиболее известная тем, что вызывает токсичные красные приливы у берегов Флориды, среди них отсутствовала. Однако в образцах преобладала Karenia cristata — вид, настолько редко встречающийся, что ученые регистрировали его всего дважды за всю историю наблюдений.

Отметим, что ранее цветение этих водорослей было зарегистрировано учеными в 1990-х годах у берегов Ньюфаундленда, Канада, и в одном из заливов Южной Африки, где оно вызвало отравление людей и гибель морских ушек.

Тревожным остается то, что причина массового цветения водорослей все еще остается неясной, как и причины появления большого количества Karenia cristata в осенний сезон в Южном полушарии. Цветение началось в заливах Южной Австралии – мелководных, полузакрытых морях, где течения, по-видимому, снесли клетки к побережью и сконцентрировали их.

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