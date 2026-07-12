Розкрито таємницю масової загибелі морських організмів в Австралії: справа у "королі" токсичності

Дослідження показує, що найтоксичніша з усіх коли-небудь зареєстрованих водоростей стала причиною масової загибелі морських тварин.

Мільйони морських тварин загинули, коли вздовж узбережжя Південної Австралії поширилося масштабне цвітіння шкідливих водоростей, що змусило вчених поспішно шукати винуватця. Відповідь виявилася несподіваною, пише Earth.com.

Результати аналізу показали, що цвітіння було спричинене Karenia cristata — маловідомою мікроскопічною водорістю, лабораторні дослідження якої засвідчили, що це найтоксичніший вид водоростей, який коли-небудь вимірювали.

Вчені виявили, що вона приблизно в 10 разів токсичніша, ніж друга за отруйністю мікроводорость із усіх, що коли-небудь досліджувалися, і, ймовірно, є причиною наймасштабнішої масової загибелі морських тварин в Австралії. На жаль, це відкриття є попередженням не лише для Австралії.

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K. cristata процвітає у холодніших водах, а тому вчені застерігають, що узбережжя з помірним кліматом по всьому світу, ймовірно, повинні стежити за цією небезпечною водорістю, про яку раніше не було відомо, що вона може виробляти такі потужні токсини.

Протягом місяців ніхто не міг з упевненістю сказати, що саме вбиває морських мешканців, яких викидає на південні пляжі Австралії. Але потім команда під керівництвом Шауни Мюррей, професора морської біології Сіднейського технологічного університету, зосередилася на тому, щоб з’ясувати справжню причину.

У ході дослідження вчені провели секвенування ДНК та проаналізували генетичний матеріал у кожному зразку води. У результаті команді вдалося ідентифікувати всі види, що були присутні, зокрема Karenia — групу мікроскопічних водоростей, які часто цвітуть разом і виглядають майже однаково під мікроскопом.

Загалом було виявлено п’ять видів Karenia. Водорость Karenia brevis, яка найбільш відома тим, що спричиняє токсичні червоні припливи біля берегів Флориди, серед них була відсутня. Однак у зразках переважала Karenia cristata — вид, який зустрічається настільки рідко, що вчені зареєстрували його лише двічі за всю історію спостережень.

Зазначимо, що раніше цвітіння цих водоростей було зафіксовано вченими у 1990-х роках біля берегів Ньюфаундленду, Канада, та в одній із заток Південної Африки, де воно спричинило отруєння людей та загибель морських вушок.

Тривожним залишається те, що причина масового цвітіння водоростей досі залишається нез’ясованою, як і причини появи великої кількості Karenia cristata в осінній сезон у Південній півкулі. Цвітіння почалося в затоках Південної Австралії — мілководних, напівзакритих морях, де течії, ймовірно, перенесли клітини до узбережжя та сконцентрували їх.

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