Майбутнє людства під загрозою: клімат Землі в давнину був холоднішим, ніж вважалося раніше

Результати нового дослідження свідчать, що в давні спекотні періоди температура насправді була значно нижчою, ніж вважалося раніше.

Клімат Землі має вбудовані природні гальма, які працювали в посиленому режимі протягом сотень мільйонів років, не дозволяючи температурі планети коливатися так різко, як раніше вважали вчені. Однак нове дослідження показує, що в ті давні спекотні періоди на планеті температура насправді була значно нижчою, ніж вважалося раніше, пише Earth.com.

Результати виглядають особливо тривожно, оскільки свідчать про те, що неконтрольоване антропогенне потепління може призвести до безпрецедентних коливань на Землі. Дослідження було проведено командою з Університету Лідса — вчені використовували новий метод вимірювання для реконструкції температури Землі протягом фанерозойського періоду, що охоплює період приблизно від 540 мільйонів років тому до наших днів.

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У попередніх дослідженнях температура планети в окремі геологічні періоди оцінювалася на 20 °C вище за доіндустріальний рівень. Більше того, вважалося, що в деякі ранні епохи, коли еволюціонували перші тварини, температура, можливо, сягала на 30 °C вище. Ці цифри, за словами вчених, малювали картину планети, яка здатна витримати екстремальну спеку.

Але тепер нове дослідження показує зовсім іншу картину: дані вказують на природні стабілізуючі процеси, які підтримували температуру планети в більш вузьких межах протягом геологічного періоду.

За словами вчених, такі процеси надавали земній біосфері простір для подальшої еволюції, а не для багаторазового доведення її до катастрофічних крайнощів. Таким чином, вчені дійшли висновку, що в минулому наша планета переживала екстремальні температури, які максимум на 10 °C перевищували доіндустріальні температури. Це все ще спекотніше, ніж сьогодні, але на цілих 10–20 °C прохолодніше, ніж передбачалося раніше.

За словами головного автора дослідження Дуньюя Чжена з Чендуського технологічного університету, отримані результати дають набагато детальнішу картину минулих глобальних температур, ніж це дозволяли попередні методи.

Дослідження також припускає, що довгострокова кліматична чутливість Землі, ймовірно, може бути нижчою, ніж деякі нещодавні оцінки. Результати показують, що температура Землі в минулому суворо регулювалася, проте антропогенне потепління планети на 10 °C, можливо, призведе людство до таких значень, яких наша планета раніше не бачила.

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