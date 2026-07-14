Несподіваний поворот: одна з найсуперечливіших теорій сучасної науки може зміцнити християнство

Вчений із Массачусетського технологічного інституту пояснює, як теорія про життя в симуляції може несподіваним чином довести правоту християнства.

Різван Вірк, провідний фахівець у галузі комп’ютерних наук із Массачусетського технологічного інституту (MIT), стверджує, що якщо колись буде доведено, що ми живемо в комп’ютерній симуляції, це аж ніяк не спростує Біблію, а навпаки, запропонує сучасне пояснення багатьом її основним вченням, пише Daily Mail.

Гіпотеза симуляції передбачає, що те, що людство сприймає як фізичну реальність, насправді є штучним світом, створеним розвиненим інтелектом. І тепер, схоже, експерти вважають, що ця одна з найсуперечливіших теорій сучасності може зміцнити християнство, а зовсім не підірвати його вчення.

Справа в тому, що багато основних переконань християнства природним чином вписуються в концепцію симуляції. Вірк вважає, що душа існує поза симульованим світом як справжній "гравець", тоді як людське тіло функціонує як її аватар.

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Більше того, експерт стверджує, що біблійна "Книга життя" нагадує повний запис кожної дії, що відбувається всередині симуляції. Водночас розповіді про пережите життя, які надходять після передсмертних переживань, відображають відтворення цих записаних подій після смерті.

Вірк також порівнює біблійну розповідь про створення Богом Всесвіту зі способом, у який сучасні системи штучного інтелекту генерують віртуальні світи за допомогою простих підказок. Отже, якщо християнство є істинним, то тим більше ймовірно, що ми перебуваємо у симульованому світі. Більше того, це твердження буде справедливим і для будь-якої іншої релігії.

Зазначимо, що теорія симуляції стала головною темою для дискусій у 2003 році, коли оксфордський філософ Нік Бостром заявив: якщо майбутні цивілізації стануть здатними створювати симуляції, не відрізнимі від реальності, то статистично ймовірним стає те, що людство вже живе в такій симуляції. Відтоді ця концепція стала неймовірно популярною.

Втім, Вірк не є прихильником цієї теорії і вважає, що її наслідки мають скоріше духовний, ніж суто технологічний характер. Експерт також вважає, що історію створення світу в Книзі Буття можна зрозуміти з технологічної точки зору. Замість того щоб відкидати біблійний розповідь як буквальну історію чи суто метафору, Вірк запропонував золоту середину, в якій Бог виступає в ролі творця розумної системи.

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