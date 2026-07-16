Приречені назавжди залишатися самотніми: 6 основних рис жінок, яким не судилося знайти кохання

У новому дослідженні вчені виявили шість ключових рис жінок, які відчувають, що приречені на вічну самотність.

"Фемцель" — скорочення від "жінки, які мимоволі дотримуються целібату". Простими словами, так називають жінок, які відчувають себе приреченими на вічну самотність. У новому дослідженні команда з Університету Монреаля зосередилася на тому, щоб виявити ключові характеристики цих жінок, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені опитали 61 жінку, які ідентифікували себе як "фемцель", тобто вважали, що їм не судилося зустріти кохання. Зазначимо, що цю спільноту жінок об’єднує розчарування через загальну нездатність налагоджувати романтичні та сексуальні стосунки.

У рамках дослідження респондентам поставили низку запитань, щоб визначити їхнє ставлення до сексу, стосунків та благополуччя загалом. Аналіз дав змогу виявити низку ключових характеристик цілої групи, яка описує себе як "вічно самотні".

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Результати показують, що фемцель, як правило, характеризується шістьма ознаками, а саме:

самотність;

низька самооцінка;

висока соціальна тривожність;

симптоми депресії;

обмежена соціальна підтримка;

похмурий погляд на романтичне майбутнє.

За словами співавторки дослідження, професорки Олександри Зінденберг, фемцель насправді думає про романтичні стосунки, але не щасливо. Зазначимо, що до цього моменту більшість досліджень була зосереджена на чоловіках, які мимоволі дотримуються целібату, також відомих як інцели.

Результати попередніх досліджень показали, що у інцелів, як правило, спостерігається вищий рівень депресії, тривоги та негативних емоцій. Ці чоловіки часто пояснюють відсутність романтичних стосунків своєю уявною фізичною непривабливістю та несправедливістю суспільства. Багато хто з них також відчуває глибоку образу та відкрито проявляє ворожість, звинувачуючи жінок у своїй ізоляції.

Однак тепер нове дослідження, опубліковане в журналі "Personality and Individual Differences", показує, що жінки-інцели також відчувають себе приреченими на самотність через те, як суспільство сприймає їхні тіла.

Автори зазначають, що між самотніми жінками та фемцелами існує одна найбільш виражена відмінність: мова йде про сексуальну депресію — почуття смутку чи розчарування щодо романтики та сексу. Середній бал жінок-інцелів склав 19,2 за 25-бальною шкалою, порівняно з 11,2 у контрольній групі.

Аналіз також виявив вищий рівень сексуальної тривожності, спричиненої страхом насильства з боку потенційних партнерів. Припускається, що це пов’язано більше з побоюваннями, ніж із реальним досвідом. Дані також вказують на те, що серед фемцелів поширене переконання, що соціальна ієрархія, заснована на зовнішності, прирікає деяких жінок на невдачу в романтичних стосунках, незалежно від їхніх дій. Ще один висновок вчених полягає в тому, що чоловіки-інцели, як правило, висловлюють своє розчарування щодо жінок, тоді як жінки-інцели спрямовують насильство всередину себе.

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