Чи міг найстаріший дракон Вестеросу злетіти у небо: улюбленці "Дому драконів" ігнорують закони фізики

Дослідники вивчили улюбленців "Дому драконів" із гучного серіалу та винесли свій вердикт щодо того, чи справді ці дракони могли злетіти в небо.

З виходом на екрани третього сезону популярного фентезійного серіалу HBO "Дім драконів" крилаті, вогнедишні чудовиська знову підкорили серця глядачів. Щонеділі ці величезні лускаті монстри б’ються, викликаючи мурашки по шкірі у всіх у Вестеросі, хто чує їхній культовий рев, що лунає ехом на багато кілометрів. Вчені також не залишилися осторонь і зосередилися на тому, щоб з’ясувати, чи справді улюбленці "Дому драконів" могли б піднятися в небо, якби існували насправді? Вчені відповіли на це запитання, пише Popular Science.

Погані новини для шанувальників "Дому драконів": гіганти, показані в серіалі, на жаль, не змогли б літати. За словами відомого біомеханіка та експерта з робототехніки, натхненної біологією, Майкла Хабіба, тіла цих драконів занадто великі для польоту. Їхні довгі хвости, що звисають, ймовірно, тягнули б їх униз, змушуючи морди підніматися вгору. Більше того, створення достатньої сили, щоб підняти їх, призвело б до переломів кісток.

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Дракони різних форм і розмірів Фото: Instagram

Втім, незважаючи на те, що дракони з наукової точки зору не здатні літати, у їхню конструкцію дійсно було вкладено вражаючу кількість наукових деталей, щоб створити враження, ніби вони справді можуть злетіти в небо. Це мистецтво, як не парадоксально, вимагає глибоких знань у галузі науки про реальних великих літаючих істот.

Експерт проаналізував драконів, показаних у "Грі престолів", серіал виходив з 2011 по 2019 рік, та у "Дому дракона", заснованому на романі Джорджа Р. Р. Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У першій екранізації фігурують три дракони — усі вони є родичами один одного і приблизно схожі за формою та розміром; у другій — ситуація суттєво змінюється: тут фігурують 17 крилатих істот різних форм і розмірів.

Наприкінці першого сезону режисер серіалу "Гра престолів" Метт Шакман зазначив, що три дракони були розміром з Boeing 747. Професор Кренфілдського університету та інженер-біомеханік Гай Граттон провів деякі розрахунки й оцінив вагу кожного дракона приблизно в 2585 кілограмів. Для порівняння: це приблизно дорівнює вазі невеликого африканського слона або великого пікапа. Вчений також оцінив загальну площу крил драконів — вона приблизно удвічі перевищує довжину їхнього тіла, або становить близько 64 квадратних метрів. Водночас найбільший і найгрізніший дракон із "Дому драконів" щонайменше втричі більший за драконів Дейнеріс.

За словами дизайнера Дена Катчера, який створив трьох драконів для "Гри престолів", під час роботи над драконами він черпав натхнення з безлічі реальних тварин. Наприклад, крила драконів натхненні кажанами, грудна клітка — птахом, а шийні хребці — тиранозаврами. Культова товста луска драконів була запозичена у ящірки-сонячного спостерігача.

Дослідження Хабіба також показують, що улюбленці "Дому дракона", якими б вражаючими вони не були, не вміють літати навіть так само добре, як курка. І все ж, зазначає експерт, дракони, створені в серіалі, краще за більшість інших створюють враження, ніби вони можуть літати. Наприклад, щоразу, відриваючись від землі, дракони докладають величезних зусиль, що сигналізує глядачеві про їхню вагу та вражаючу силу.

Щоб літати, будь-яка істота має подолати вплив гравітації на свою масу, що у випадку з драконами вимагало б величезної сили. Експерт зазначає, що творці серіалу обмежені в тому, які зміни вони могли вносити в тіла драконів, через поширений образ драконів, що склався протягом століть. На жаль, занадто сильна зміна призведе до того, що істота просто перестане виглядати як дракон.

Що стосується наукової точності, Хабіб зазначає, що серіал вдало поєднує драконів з оригінального серіалу. У новому серіалі представлено набагато більше форм і розмірів драконів. Це цілком нормально, оскільки у вигаданому світі, де дракони були більш поширені й належали до різних родів, необхідно, щоб вони мали різноманітний вигляд.

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