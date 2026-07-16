Мог ли подняться в небо самый старый дракон Вестероса: любимцы "Дома драконов" игнорируют физику

Исследователи изучили любимцев "Дома драконов" из нашумевшего сериала и вынесли свой вердикт по поводу того, смогли ли эти драконы действительно подняться в небо.

С выходом на экраны третьего сезона популярного фэнтезийного сериала HBO "Дом Драконов", крылатые, извергающие огонь чудища вновь заполонили сердца зрителей. Каждое воскресенье эти огромные чешуйчатые монстры сражаются, вызывая мурашки по коже у всех в Вестеросе, кто слышит их культовый, эхом разносящийся рев за много километров. Ученые также не остались в стороне и сосредоточились на том, чтобы выяснить, действительно ли любимцы "Дома драконов" могли подняться в небо, если бы существовали на самом деле? Ученые ответили на этот вопрос, пишет Popular Science.

Плохие новости для поклонников "Дома драконов": гиганты, показанные в сериале, увы, не смогли бы летать. По словам известного биомеханика и эксперта по робототехнике, вдохновленной биологией, Майкла Хабиба, тела этих драконов слишком велики для полета. Их длинные, свисающие хвосты, вероятно, тянули бы их вниз, заставляя морды подниматься вверх. Более того, создание достаточной силы, чтобы поднять их, привело бы к переломам костей.

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Драконы разных форм и размеров Фото: Instagram

Впрочем, несмотря на то, что драконы научно не способны летать, в их конструкцию действительно было вложено впечатляющее количество научных деталей, чтобы создать впечатление, что они и правда могут подняться в небо. Это искусство, как ни парадоксально, требует глубокого знания науки о реальных крупных летающих существах.

Эксперт рассмотрел драконов, показанных в "Игре престолов", сериал выходил с 2011 по 2019 год, и в "Доме дракона", основанном на романе Джорджа Р. Р. Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В первой экранизации фигурируют три дракона — все они родственные друг другу и примерно похожие по форме и размеру: во второй — ситуация сильно меняется, здесь фигурирует 17 крылатых существ разных форм и размеров.

К концу первого сезона режиссер "Игры престолов" Мэтт Шакман сказал, что три дракона были размером с Boeing 747. Профессор Крэнфилдского университета и биомеханический инженер Гай Граттон произвел некоторые расчеты и оценил вес каждого дракона примерно в 2585 килограммов. Для сравнения, это сопоставимо с весом небольшого африканского слона или большого пикапа. Ученый также оценил общую площадь крыльев драконов — они примерно в два раза больше длины их тела, или примерно в 64 квадратных метра. В то же время самый большой и грозный дракон "Дома драконов" минимум втрое больше драконов Дейнерис.

По словам дизайнера, создавшего трех драконов для "Игры престолов" Дэна Катчера, во время создания драконов он черпал свое вдохновение из множества реальных животных. Например, на крылья драконов вдохновили летучими мышами, грудная клетка — птицей, а шейные позвонки — тираннозаврами. Культовая толстая чешуя драконов была позаимствована у ящерицы-солнечного наблюдателя.

Исследования Хабиба также демонстрируют, что любимцы "Дома дракона", какими бы впечатляющими они ни были, не умеют летать даже так же хорошо, как курица. И все же, эксперт отмечает, что созданные в сериале драконы лучше большинства других создают впечатление, что они могут летать. Например, каждый раз, отрываясь от земли, драконы демонстрируют огромные усилия, что сигнализирует зрителю об их весе и поразительной силе.

Чтобы летать, любое существо должно преодолеть воздействие гравитации на вою массу, что в случае с драконами потребовало бы огромной силы. Эксперт отмечает, что создатели сериала ограничены в том, какие изменения они могли вносить в тела драконов, из-за распространенного образа драконов, сложившегося за столетия. Увы, слишком сильное изменение приведет к тому, что существо попросту перестанет выглядеть как дракон.

Что касается научной точности, Хабиб говорит, что сериал удачно сочетает драконов из оригинального сериала. Вводя в новом сериале гораздо больше форм и размеров драконов. Это вполне нормально, поскольку в вымышленном мире, где драконы были более распространены и принадлежали к разным родам, необходимо, чтобы они выглядели разнообразно.

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