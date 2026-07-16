Хіджра пророка Мухаммеда: як переселення до Медини змінило історію ісламського світу (фото)

16 липня 622 року вважається датою, з якою традиційно пов'язують Хіджру — переселення пророка Мухаммеда (Магомета) з Мекки до Медини. Саме ця подія стала настільки важливою для мусульманського світу, що від неї починається ісламське літочислення.

Хіджра добре задокументована як ісламськими джерелами, так і дослідженнями істориків, які вивчають ранню історію Аравійського півострова. Попри певні дискусії щодо окремих деталей маршруту чи точних дат окремих етапів подорожі, саме переселення не викликає сумнівів серед більшості дослідників. Фокус зібрав найцікавіші факти про цю подію та історичну постать пророка Мухаммеда.

Чому пророк Мухаммед залишив Мекку: передумови Хіджри

На початку VII століття Мекка була важливим торгівельним і релігійним центром Західної Аравії. Мухаммед почав відкрито проповідувати віру в єдиного Бога приблизно у 610 році після того, як отримав перші одкровення. Його заклики до монотеїзму, соціальної справедливості, допомоги бідним і моральної відповідальності викликали дедалі більший спротив серед впливових мекканських родів, які були пов'язані з традиційними культами та економікою паломництва.

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Печера Хіра в горі Джабаль ан-Нур, де, за мусульманським віруванням, пророк Мухаммед отримав своє перше одкровення Фото: Wikimedia Commons

Переслідування послідовників Мухаммеда поступово посилювалися. Частина ранніх мусульман навіть була змушена тимчасово переселитися до Абіссинії, де, за історичними джерелами, отримала притулок. Сам пророк залишався в Мецці, однак після смерті його дружини Хадіджі та дядька Абу Таліба він значною мірою втратив політичний і родовий захист. Це зробило його становище набагато небезпечнішим.

Водночас мешканці міста Ясриб, яке згодом отримало назву Медина, запросили Мухаммеда виступити посередником у врегулюванні тривалих конфліктів між місцевими племенами. Ця пропозиція створила можливість для мирного переселення громади. Хіджра стала не втечею від труднощів, а початком створення нового суспільства, заснованого на спільних моральних принципах та взаємній відповідальності.

Саме після Хіджри іслам почав швидко поширюватися, а Медина стала головним центром нової держави Фото: Wikimedia Commons

Переселення до Медини дозволило сформувати громаду, яка вже за життя Мухаммеда перетворилася на впливову політичну силу на Аравійському півострові. Саме після Хіджри іслам почав швидко поширюватися, а Медина стала головним центром нової держави. Події 622 року визначили подальший розвиток одного з найбільших світових релігійних і культурних просторів.

Пророк Мухаммед як історична постать

Про життя пророка Мухаммеда збереглися численні ранні біографічні праці, збірки висловлювань, історичні хроніки та незалежні згадки у візантійських, сирійських і вірменських джерелах VII століття. Саме тому історики можуть досліджувати його діяльність не лише як релігійного діяча, а й як політичного лідера, дипломата та реформатора.

Особливістю Мухаммеда є те, що він не лише проповідував нове віровчення, а й безпосередньо керував формуванням громади, укладав договори, виступав суддею та організовував життя нової держави в Медині Фото: Wikimedia Commons

Особливістю Мухаммеда є те, що він не лише проповідував нове віровчення, а й безпосередньо керував формуванням громади, укладав договори, виступав суддею та організовував життя нової держави в Медині. На відміну від багатьох інших пророків, яких знають переважно через релігійні тексти, діяльність Мухаммеда залишила значний слід у політичній історії Аравії, а результати його реформ можна простежити за історичними подіями наступних десятиліть.

В ісламі Мухаммед вважається "печаткою пророків", тобто останнім пророком у довгій традиції, до якої також належать Адам, Ной, Авраам, Мойсей та Ісус. Водночас іслам не розглядає його як божественну особу. Він вважається людиною, яка отримала Боже одкровення та передала його людям.

Що проповідував пророк Мухаммед

Історичні джерела та ісламська традиція свідчать, що у своїх проповідях Мухаммед постійно наголошував на чесності, виконанні обіцянок, справедливому ставленні до людей і допомозі нужденним. До початку пророчої діяльності він мав репутацію надійної людини, через що сучасники називали його "аль-Амін", тобто "той, кому довіряють". Ця характеристика зустрічається у ранніх мусульманських джерелах і відіграє важливу роль у розумінні його авторитету серед співвітчизників.

У хадисах — збірках висловлювань і повідомлень про життя Мухаммеда — міститься багато прикладів уважного ставлення до природи Фото: Wikimedia Commons

Після переселення до Медини ці моральні принципи стали основою організації життя громади. Одним із найвідоміших документів цього періоду є так звана Конституція Медини — угода між різними племенами та релігійними групами міста. Багато дослідників розглядають її як один із ранніх прикладів письмового договору, який визначав взаємні права та обов'язки різних громад.

У хадисах — збірках висловлювань і повідомлень про життя Мухаммеда — міститься багато прикладів уважного ставлення до природи. Йому приписують заклики не витрачати воду марно навіть біля повноводної річки, не знищувати дерева без необхідності та гуманно поводитися з тваринами. Хоча окремі хадиси мають різний ступінь історичної достовірності, значна частина цих настанов увійшла до класичної ісламської етики й визнається мусульманськими богословами.

Конституцію Медини розглядають як один із ранніх прикладів письмового договору, який визначав взаємні права та обов'язки різних громад. Фото: Wikimedia Commons

Дослідники ісламської культури зазначають, що саме ці принципи згодом вплинули на розвиток уявлень про відповідальність людини за навколишній світ. У Корані людина описується як хранитель землі, а не її безмежний володар. Через це екологічні теми дедалі частіше розглядаються сучасними мусульманськими науковцями як природне продовження ранніх моральних настанов ісламу.

Окремі історичні повідомлення також свідчать, що під час військових походів Мухаммед закликав уникати безпідставного знищення врожаю, садів і домашніх тварин. Такі свідчення не можна розглядати ізольовано від історичного контексту, однак вони демонструють, що навіть у складних умовах війни питання збереження ресурсів та гуманного ставлення до живих істот не залишалися поза увагою.

Сьогодні Мухаммед залишається однією з найвпливовіших історичних постатей Фото: Wikimedia Commons

Сьогодні Мухаммед залишається однією з найвпливовіших історичних постатей. Його діяльність вивчають історики, релігієзнавці, правознавці та дослідники політичної думки. Незалежно від релігійних переконань, Хіджра розглядається як одна з ключових подій світової історії, що змінила перебіг розвитку Близького Сходу та започаткувала новий етап у розвитку ісламської цивілізації. Саме тому 16 липня 622 року залишається датою, яка нагадує про силу історичних рішень, здатних визначити долю цілих народів.

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