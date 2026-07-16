Хиджра пророка Мухаммеда: как переселение в Медину изменило историю исламского мира (фото)

16 июля 622 года считается датой, с которой традиционно связывают Хиджру — переселение пророка Мухаммеда (Магомета) из Мекки в Медину. Именно это событие стало настолько важным для мусульманского мира, что с него начинается исламское летоисчисление.

Хиджра хорошо задокументирована как исламскими источниками, так и исследованиями историков, изучающих раннюю историю Аравийского полуострова. Несмотря на некоторые споры относительно отдельных деталей маршрута или точных дат отдельных этапов путешествия, само переселение не вызывает сомнений у большинства исследователей. Фокус собрал самые интересные факты об этом событии и исторической личности пророка Мухаммеда.

Почему пророк Мухаммед покинул Мекку: предпосылки Хиджры

В начале VII века Мекка была важным торговым и религиозным центром Западной Аравии. Мухаммед начал открыто проповедовать веру в единого Бога примерно в 610 году после того, как получил первые откровения. Его призывы к монотеизму, социальной справедливости, помощи бедным и нравственной ответственности вызывали всё большее сопротивление со стороны влиятельных мекканских родов, которые были связаны с традиционными культами и экономикой паломничества.

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Пещера Хира на горе Джабаль ан-Нур, где, согласно мусульманскому вероучению, пророк Мухаммед получил свое первое откровение Фото: Wikimedia Commons

Преследования последователей Мухаммеда постепенно усиливалось. Часть ранних мусульман даже была вынуждена временно переселиться в Абиссинию, где, согласно историческим источникам, нашла убежище. Сам пророк оставался в Мекке, однако после смерти его жены Хадиджи и дяди Абу Талиба он в значительной степени лишился политической и родовой защиты. Это сделало его положение гораздо более опасным.

В то же время жители города Ясриб, который впоследствии получил название Медина, предложили Мухаммеду выступить посредником в урегулировании затянувшихся конфликтов между местными племенами. Это предложение открыло возможность для мирного переселения общины. Хиджра стала не бегством от трудностей, а началом создания нового общества, основанного на общих моральных принципах и взаимной ответственности.

Именно после хиджры ислам начал быстро распространяться, а Медина стала главным центром нового государства Фото: Wikimedia Commons

Переселение в Медину позволило сформировать общину, которая уже при жизни Мухаммеда превратилась в влиятельную политическую силу на Аравийском полуострове. Именно после Хиджры ислам начал быстро распространяться, а Медина стала главным центром нового государства. События 622 года определили дальнейшее развитие одного из крупнейших мировых религиозных и культурных пространств.

Пророк Мухаммед как историческая личность

О жизни пророка Мухаммеда сохранились многочисленные ранние биографические труды, сборники высказываний, исторические хроники и независимые упоминания в византийских, сирийских и армянских источниках VII века. Именно поэтому историки могут исследовать его деятельность не только как религиозного деятеля, но и как политического лидера, дипломата и реформатора.

Особенностью Мухаммеда является то, что он не только проповедовал новое вероучение, но и непосредственно руководил формированием общины, заключал договоры, выступал в роли судьи и организовывал жизнь нового государства в Медине Фото: Wikimedia Commons

Особенностью Мухаммеда является то, что он не только проповедовал новое вероучение, но и непосредственно руководил формированием общины, заключал договоры, выступал в роли судьи и организовывал жизнь нового государства в Медине. В отличие от многих других пророков, о которых известно преимущественно из религиозных текстов, деятельность Мухаммеда оставила значительный след в политической истории Аравии, а результаты его реформ можно проследить по историческим событиям последующих десятилетий.

В исламе Мухаммед считается "печатью пророков", то есть последним пророком в долгой традиции, к которой также относятся Адам, Ной, Авраам, Моисей и Иисус. В то же время ислам не рассматривает его как божественное лицо. Он считается человеком, получившим Божественное откровение и передавшем его людям.

Что проповедовал пророк Мухаммед

Исторические источники и исламская традиция свидетельствуют о том, что в своих проповедях Мухаммед постоянно подчеркивал важность честности, выполнения обещаний, справедливого отношения к людям и помощи нуждающимся. До начала пророческой деятельности он пользовался репутацией надежного человека, из-за чего современники называли его "аль-Амин", то есть "тот, кому доверяют". Эта характеристика встречается в ранних мусульманских источниках и играет важную роль в понимании его авторитета среди соотечественников.

В хадисах — сборниках высказываний и рассказов о жизни Мухаммеда — содержится множество примеров бережного отношения к природе Фото: Wikimedia Commons

После переселения в Медину эти моральные принципы стали основой организации жизни общины. Одним из самых известных документов этого периода является так называемая Конституция Медины — соглашение между различными племенами и религиозными группами города. Многие исследователи рассматривают её как один из ранних примеров письменного договора, определявшего взаимные права и обязанности различных общин.

В хадисах — сборниках высказываний и рассказов о жизни Мухаммеда — содержится множество примеров бережного отношения к природе. Ему приписывают призывы не тратить воду зря даже у полноводной реки, не уничтожать деревья без необходимости и гуманно обращаться с животными. Хотя отдельные хадисы имеют разную степень исторической достоверности, значительная часть этих наставлений вошла в классическую исламскую этику и признается мусульманскими богословами.

Конституцию Медины считают одним из ранних примеров письменного договора, определявшего взаимные права и обязанности различных общин. Фото: Wikimedia Commons

Исследователи исламской культуры отмечают, что именно эти принципы впоследствии повлияли на развитие представлений об ответственности человека за окружающий мир. В Коране человек описывается как хранитель земли, а не её безграничный властелин. Поэтому экологические темы всё чаще рассматриваются современными мусульманскими учёными как естественное продолжение ранних нравственных установ ислама.

Отдельные исторические свидетельства также указывают на то, что во время военных походов Мухаммед призывал избегать безосновательного уничтожения урожая, садов и домашних животных. Такие свидетельства нельзя рассматривать в отрыве от исторического контекста, однако они демонстрируют, что даже в сложных условиях войны вопросы сохранения ресурсов и гуманного отношения к живым существам не оставались без внимания.

Сегодня Мухаммед остается одной из самых влиятельных исторических личностей Фото: Wikimedia Commons

Сегодня Мухаммед остается одной из самых влиятельных исторических фигур. Его деятельность изучают историки, религиоведы, правоведы и исследователи политической мысли. Независимо от религиозных убеждений, Хиджра рассматривается как одно из ключевых событий мировой истории, изменившее ход развития Ближнего Востока и положившее начало новому этапу в развитии исламской цивилизации. Именно поэтому 16 июля 622 года остаётся датой, напоминающей о силе исторических решений, способных определить судьбу целых народов.

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