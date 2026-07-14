Відбувається щось дивне: світло, схоже, зовсім не приваблює метеликів

Дослідники стверджують, що метелики, можливо, взагалі не приваблюються світлом. Експерти вважають, що відбувається щось неймовірно дивне.

Метелики еволюційно запрограмовані орієнтуватися за природними небесними світилами — Місяцем і зірками. На жаль, штучне світло збиває їх з пантелику, змушуючи летіти по спіралі прямо на лампу через втрату правильного вектора навігації. Але чому тоді комахи летять назустріч світлу? У вчених є відповідь, пише Science Focus.

За роки досліджень вчені запропонували кілька пояснень того, чому комахи летять на світло. Одне з них передбачає, що вони використовують Місяць для навігації й летять назустріч світлу, щоб уникнути небезпеки. Втім, найбільш переконливою вважається теорія, згідно з якою справа не стільки в польоті, скільки в ефектному падінні.

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Вчені виявили, що нічні літаючі комахи еволюціонували так, щоб орієнтуватися, нахиляючи спину до найяскравішої частини неба — тобто до Місяця. На жаль, розвиток технологій призвів до появи вуличних ліхтарів, а тому поведінка комах змінилася. Штучне світло збиває їх з пантелику, змушуючи летіти по спіралі прямо на лампу через втрату правильного вектора навігації. Це призводить до того, що вони буквально зациклюються біля ламп.

У одному з досліджень у Коста-Ріці вчені зняли на відео, як метелики та бабки раз за разом повертаються спиною до штучного освітлення, порушуючи траєкторію свого польоту. Результати показують: коли світло знаходиться над комахами, це змушує їх обертатися навколо нього. Однак якщо джерело світла розташоване позаду комах, це може змусити їх постійно підніматися. Коли комахи летять прямо над джерелом світла, вони, по суті, перевертаються догори дригом, що може закінчитися досить плачевно. Простими словами, штучне світло насправді не приваблює комах, а фактично заманює їх у пастку.

Ще одне тривожне відкриття свідчить про те, що світлове забруднення, на жаль, є основною причиною різкого скорочення популяцій комах у всьому світі.

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