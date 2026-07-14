Павуки-косарі ловлять жаб, які більші за них самих: вони роблять це без жодної краплі отрути (фото)

У тропічних лісах Південної Америки павуки-косарі ловлять і поїдають живих жаб, які більші за самого мисливця. Більше того, ці павуки не використовують жодної отрути.

Раніше деякі вчені припускали, що цей вид тропічних павуків може полювати на жаб, але такі повідомлення мали скоріше анекдотичний характер. Тепер же польові дослідження підтвердили цей неймовірний факт, пише New Atlas.

"Дійсно захоплююче спостерігати за тим, як ці павукоподібні полюють на жаб, і це ставить під сумнів спрощені уявлення, які ми черпаємо з підручників. Спостереження за, здавалося б, нешкідливим, неотруйним сінокосом, який перемагає жабу, — це один із тих моментів, коли ви зупиняєтеся й переосмислюєте те, що знали", — каже Луїс Фернандо Гарсія з Університету Республіки Уругвай.

Тепер дослідники припускають, що подібні випадки в природі можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

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Важливо зазначити, що відкриття команди, зроблене під час польових досліджень, ґрунтується на фотодокументації.

Павук-косар ловить жабу Фото: Calvache et al., Ecology and Evolution, 2026

Гарсія та його колеги проаналізували чотири конкретні випадки хижацтва, що спостерігалися в різних районах тропіків серед видів родини Cranaidae ряду Opiliones.

Гарсія каже, що "косарі" зазвичай вважаються повільними, тендітними та беззахисними тваринами. Жаби ж, навпаки, більші, швидші та дуже рухливі.

"Спостерігати за тим, як тварина, яка здається такою вразливою, успішно розправляється з здобиччю, яка, судячи з усього, набагато краще вміє тікати, було вражаюче. Найбільше нас здивувало те, що косарі харчувалися відносно великими жабами і в деяких випадках, судячи з усього, знерухомлювали їх, поки ті ще були живі", — додає дослідник.

З огляду на відсутність отрути, вчені припускають, що ці павукоподібні, ймовірно, використовують потужні хапальні педіпальпи (кігтеподібні кінцівки).

Ці педіпальпи оснащені виступаючими шипами і виконують функцію ефективного захоплювального пристрою, що дозволяє їм міцно утримувати жабу під час годування.

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