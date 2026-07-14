Пауки-сенокосцы ловят лягушек, больше самих себя: они делают это без единой капли яда (фото)

В тропических лесах Южной Америки пауки-сенокосцы ловят и поедают живых лягушек, которые крупнее самого охотника. Более того, эти пауки не используют никакого яда.

Ранее некоторые ученые предполагали, что этот вид тропических пауков может охотиться на лягушек, но такие сообщения носили скорее, анекдотический характер. Теперь же полевые исследования подтвердили этот невероятный факт, пишет New Atlas.

“Действительно захватывающе наблюдать за тем, как эти паукообразные охотятся на лягушек, и это бросает вызов упрощенным представлениям, которые мы получаем из учебников. Обнаружение, казалось бы, безобидного, неядовитого сенокосца, побеждающего лягушку, — это один из тех моментов, когда вы останавливаетесь и переосмысливаете то, что вы знали”, - говорит Луис Фернандо Гарсия из Университета Республики Уругвай.

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Теперь исследователи предполагают, что подобные случаи в природе могут более распространены, чем считалось ранее.

Важно отметить, что открытие команды, сделанное во время полевых исследований, основано на фотодокументации.

Паук-сенокосец ловит лягушку Фото: Calvache et al., Ecology and Evolution, 2026

Гарсия и его коллеги проанализировали четыре конкретных случая хищничества, наблюдавшихся в различных местах тропиков у видов семейства Cranaidae отряда Opiliones.

Гарсия говорит, что сенокосцы обычно считаются медлительными, хрупкими и беззащитными животными. Лягушки же, напротив, крупнее, быстрее и очень подвижны.

“Наблюдать за тем, как животное, которое кажется таким уязвимым, успешно расправляется с добычей, которая, по-видимому, гораздо лучше умеет убегать, было поразительно. Больше всего нас удивило то, что сенокосцы питались относительно крупными лягушками и в некоторых случаях, по-видимому, обездвиживали их, пока те были еще живы”, - добавляет исследователь.

Учитывая отсутствие яда, ученые предполагают, что эти паукообразные, вероятно, используют сильные хватательные педипальпы (когтеобразные конечности).

Эти педипальпы вооружены выступающими шипами и функционируют как эффективное хватательное устройство, позволяющее им крепко удерживать лягушку во время кормления.

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