Происходит нечто странное: свет, похоже, вовсе не привлекает мотыльков

Исследователи утверждают, что мотыльки, возможно, вовсе не привлекаются светом. Эксперты считают, что происходит нечто невероятно странное.

Мотыльки эволюционно запрограммированы ориентироваться по естественным небесным светилам — Луне и звездам. Увы, искусственный свет сбивает их с толку, заставляя лететь по спирали прямо на лампу из-за потери правильного вектора навигации. Но почему тогда насекомые летят навстречу свету? У ученых есть ответ, пишет Science Focus.

За годы исследований учеными было предложено несколько объяснений, почему насекомые летят на свет. Одно из них предполагает, что они используют Луну для навигации и летят навстречу свету, чтобы избежать опасности. Впрочем, наиболее убедительной считается теория, предполагающая, что дело не столько в полете, сколько в эффектном падении.

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Ученые обнаружили, что ночные летающие насекомые эволюционировали, чтобы ориентироваться, наклоняя спину к самой яркой части неба — то есть, к Луне. Увы, развитие технологий привело к появлению уличных фонарей, а потому поведение насекомых изменилось. Искусственный свет сбивает их с толку, заставляя лететь по спирали прямо на лампу из-за потери правильного вектора навигации. Это приводит к тому, что они буквально зацикливаются возле ламп.

В одном из исследований на Коста-Рике ученые засняли на видео, как мотыльки и стрекоза снова и снова поворачиваются спиной к искусственному освещению, нарушая траекторию своего полета. Результаты показывают: когда свет находится над насекомыми, это заставляет их вращаться вокруг него. Однако если источник света позади насекомых, это может заставить их постоянно подниматься. Когда насекомые летят прямо над источником света, они по сути переворачиваются вверх тормашками, что может закончиться весьма плачевно. Простыми словами, искусственный свет ан самом деле не приманивает насекомых, а фактически заманивает их в ловушку.

Еще одно тревожное открытие показывает, что световое загрязнение, увы, является основной движущей силой резкого сокращения популяций насекомых по всему миру.

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