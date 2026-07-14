Кількість голів головою на ЧС-2026 зменшилася: чому одна з найхарактерніших технік зникає

Статистика свідчить про те, що вражаюча футбольна техніка поступово стає причиною того, що найкращі гравці демонструють дедалі менше знакових моментів.

Голови — невід’ємна частина футболу, проте вчені виявили, що ця вражаюча й, на перший погляд, болісна техніка поступово стає причиною того, що на чемпіонаті світу з футболу 2026 року таких знакових моментів стає дедалі менше, пише Popular Science.

Проаналізувавши статистику, дослідники NetSI Sport із Північно-східного університету виявили, що кількість голів, забитих головою у матчах чемпіонату світу з футболу ФІФА, знизилася з 23,7% у 2018 році до всього лише 17,9% на етапі 1/16 фіналу 2026 року.

І все ж ця тактика, як і раніше, приносить свої плоди навіть у цьому чемпіонаті. Понад 11 % голів головою стали результатом успішної реалізації володіння м’ячем командою; їхня загальна точність становить 33,5 %. Втім, це зовсім не означає, що команди активно використовують цю техніку.

Відео дня

Дослідники з Північно-східного університету виявили, що за весь турнір 2018 та 2022 років було зафіксовано лише по дві гольові передачі, а цього року їх поки що 10. Експерти вважають, що різке зростання кількості голів головою, ймовірно, можна пояснити результатами минулого сезону міжнародного клубного футболу, коли команди почали застосовувати більш заздалегідь сплановані стратегії під час розіграшу м’яча, наприклад, під час вкидань та кутових.

Вченим також вдалося з’ясувати, коли саме у кожній грі зростає ймовірність голів головою. Близько 57 % таких голів припадає на кінець кожного тайму. Найбільш імовірною причиною вважається підвищена тривожність.

За словами авторів дослідження, статистика вказує на те, що команди намагалися створювати якісніші гольові моменти наприкінці таймів, переміщуючи гравців вище по полю до воріт, прагнучи або набрати обертів, забивши гол до перерви, або зрівняти рахунок чи вийти вперед в останні хвилини гри. Як наслідок, вчені вважають, що до кінця чемпіонату вболівальники, ймовірно, побачать ще кілька голів головою.

Інші новини науки