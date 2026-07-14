Количество голов головой на ЧМ-2026 сократилось: почему одна из самых знаковых техник исчезает

Статистика указывает на то, что впечатляющая футбольная техника постепенно становится причиной все меньшего количества знаковых моментов в исполнении лучших игроков.

Голы головой — неотъемлемая часть футбола, однако ученые обнаружили, что эта впечатляющая и болезненная на вид техника постепенно становится причиной все меньшего количества знаковых моментов на чемпионате мира по футболу 2026, пишет Popular Science.

После анализа статистики исследователи NetSI Sport из Северо-восточного университета обнаружили, что количество голов, забитых головой в матчах чемпионата мира по футболу FIFA, снизилось с 23,7% в 2018 году до всего лишь 17,9% к 1/16 финала 2026 года.

И все же, эта тактика по-прежнему приносит свои плоды даже в этом чемпионате. Более 11% голов головой привели успешной реализации владения мячом командой; их общая точность составляет 33,5%. Впрочем, это вовсе не означает, что команды активно используют эту технику.

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Исследователи из Северо-восточного университета обнаружили, что за весь турник 2018 и 2022 годов было зафиксировано всего по две голевых передачи, а в этом году их пока 10. Эксперты считают, что резкий рост числа голов головой, вероятно, можно объяснить результатами прошедшего сезона международного клубного футбола, когда команды стали использовать более заранее спланированные стратегии при розыгрыше мяча, например, при вбрасываниях и угловых.

Ученым также удалось выяснить, когда именно в каждой игре возрастает вероятность голов головой. Около 57% таких голов приходится на конец каждого тайна. Наиболее вероятной причиной считается повышенная тревожность.

По словам авторов исследования, статистика указывает на то, что команды старались создавать более качественные голевые моменты в конце таймов, перемещая игроков выше по полю к воротам, стремясь либо набрать обороты, забив гол до перерыва, либо сравнять счет или выйти вперед в последние минуты игры. В результате, ученые полагают, что до конца чемпионата болельщики, вероятно, увидят еще несколько голов головой.

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