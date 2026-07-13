Трансплантація ока може стати реальністю: очні яблука прожили 10 годин після смерті свого власника

Дослідники розробили новий пристрій, надрукований на 3D-принтері, — він дозволив зберегти працездатність очних яблук свиней протягом 10 годин після смерті.

Дослідники розробили пристрій Eye-in-a-Care-Box (EcaBox), надрукований на 3D-принтері, який працює за рахунок циркуляції розчину, насиченого киснем, навколо очного яблука, закачуючи його в око через гнучку трубку, вставлену в головну артерію, та використовуючи датчики для регулювання рівня потоку й тиску, пише IFLScience.

Експерименти показують, що новий пристрій здатний значно подовжити тривалість їхнього життя поза тілом і навіть дозволяє очним яблукам свиней передавати електричні сигнали понад 10 годин після смерті. Вчені вважають, що Eye-in-a-Care-Box одного дня може допомогти зробити трансплантацію функціонуючого ока реальністю.

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Зазначимо, що трансплантація функціонуючого ока ніколи раніше не проводилася у людей, незважаючи на успіхи з іншими органами, такими як серце, легені та нирки. Одна з причин полягає в тому, що сітківка має дуже тонку структуру, яка надзвичайно вразлива навіть до тимчасової втрати кисню.

У 2024 році під час новаторської операції трансплантологи успішно пересадили частину обличчя, а також нове ліве око чоловікові, який отримав сильний удар електричним струмом. На жаль, зір у пересадженому оці відновити не вдалося, але експеримент показав, що нова сітківка все ж реагувала на світлові сигнали та відновила кровотік у процесі, який називається реперфузією.

Вчені з Барселонського інституту науки та технологій в Іспанії побачили в цьому потенціал і створили новий пристрій. Спочатку команда протестувала свій пристрій на очах свиней, які можна було вилучити, помістити на лід і доставити до лабораторії протягом 2,5 годин після смерті. Потім частину цих очей помістили в Eye-in-a-Care-Box, а іншу залишили на відкритому повітрі. Вчені виявили, що очі в коробці через 24 години були значно життєздатнішими порівняно з тими, що зберігалися на відкритому повітрі при температурі 4 °C.

Під час експерименту команда спостерігала, як рідина тече по судинах у 90 % добре канюльованих очей, і, препарувавши їх і помістивши під мікроскоп, змогла підтвердити, що кровопостачання відбувалося навіть на рівні капілярів і мікросудин.

Дослідники також використовували метод електроретинографії (ЕРГ), який вимірює електричну реакцію сітківки на світло. Результати показали, що 15 із 36 перфузованих очей свиней продовжували реагувати на світло в приладі, у деяких випадках до 10 годин після смерті. Коли перфузію вимикали, сигнал слабшав — це вказує на те, що саме приплив кисню підтримував життєздатність і чутливість сітківки.

Дослідники також провели кілька експериментів на 12 людських очах від шести посмертних донорів. Як і у випадку зі свинями, перфузовані очі збереглися значно краще, ніж їхні аналоги. Втім, досі невідомо, чи зберегли вони світлові реакції, що спостерігалися в експериментах на свинях.

Вчені сподіваються, що в майбутньому їхнє відкриття дозволить проводити трансплантацію очей. Крім того, новий пристрій може стати в нагоді як платформа для вивчення патології та лікування дегенеративних захворювань.

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