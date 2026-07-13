Трансплантация глаза может стать реальностью: глазные яблоки прожили 10 часов после смерти хозяина

Исследователи разработали новое устройство, напечатанное на 3D-принтере — оно позволило сохранить работоспособность глазных яблок свиней в течение 10 часов после смерти.

Исследователи разработали устройство Eye-in-a-Care-Box (EcaBox), напечатанное на 3D-принтере и работающее путем циркуляции насыщенного кислородом раствора вокруг глазного яблока, закачивая его в глаз через гибкую трубку, вставленную в главную артерию, и использования датчиков для регулирования уровня потока и давления, пишет IFLScience.

Эксперименты показывают, что новое устройство способно значительно увеличить их продолжительность жизни вне тела и даже позволяет глазным яблокам свиней передавать электрические сигналы более 10 часов после смерти. Ученые считают, что Eye-in-a-Care-Box однажды может помочь сделать трансплантацию работающего глаза реальностью.

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Отметим, что трансплантация работающего глаза никогда прежде не проводилась у людей, несмотря на успехи с другими органами, такими как сердце, легкие и почки. Одна из причин заключается в том, что сетчатка имеет очень тонкую структуру, которая чрезвычайно уязвима даже к временной потере кислорода.

В 2024 году в ходе новаторской операции трансплантологи успешно пересадили часть лица, а также новый левый глаз мужчине, получившему сильный удар электрическим током. Увы, зрение в пересаженном глазу восстановить не удалось, эксперимент показал, что новая сетчатка все же реагировала на световые сигналы и восстановила кровоток в процессе, называемом реперфузией.

Ученые из Барселонского института науки и технологий в Испании увидели в этом потенциал и создали новое устройство. Изначально команда протестировала свое устройство на глазах свиней, которые можно было извлечь, поместить на лед и доставить в лабораторию в течение 2,5 часа после смерти. Затем часть из этих глаз были помещены в Eye-in-a-Care-Box, а другую оставили на открытом воздухе. Ученые обнаружили, что глаза в коробке были значительно более жизнеспособными через 24 часа в сравнении с теми, которые хранились на открытом воздухе при температуре 4°C.

В ходе эксперимента команда наблюдала, как жидкость течет по сосудам в 90% хорошо канюлированных глаз, и, препарировав их и поместив под микроскоп, смогли подтвердить, что кровоснабжение происходило даже на уровне капилляров и микрососудов.

Исследователи также использовали метод электроретинографии (ЭРГ), измеряющий электрический отклик сетчатки на свет. Результаты показали, что 15 из 36 перфузированных глаз свиней продолжали реагировать на свет в устройстве, в некоторых случаях до 10 часов после смерти. Когда перфузию отключали, сигнал ослабевал — это указывает на то, что именно приток кислорода поддерживал жизнеспособность и чувствительность сетчатки.

Исследователи также провели несколько экспериментов на 12 человеческих глазах от шести посмертных доноров. Как и в случае свиней, перфзированные глаза сохранились значительно лучше, чем их аналоги. Впрочем, все еще неизвестно, сохранили ли они световые реакции, наблюдавшиеся в экспериментах на свиньях.

Ученые надеются, что в будущем их открытие позволит трансплантировать глаза. Кроме того, новое устройство может быть полезно в качестве платформы для изучения патологии и лечения дегенеративных заболеваний.

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