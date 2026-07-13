Більша частина лицарських переказів втрачена назавжди: вони мутували

До того, як було винайдено друкарський верстат, єдиним способом створити копію тексту було рукописне переписання. Але такі копії не завжди збігалися з оригіналом, і ці відмінності передавалися у все більшу й більшу кількість копій.

Вчені порівнюють цей процес із генетичними мутаціями, які поширюються в популяціях протягом усієї еволюції. Експерти вперше помітили схожість між генеалогією видів і генеалогією рукописів у XIX столітті, каже математик із Центру Бореллі у Вищій нормальній школі Париж-Сакле Жюльєн Рандон-Фурлінг. Він займається дослідженням на стику математичних і гуманітарних наук, пише Popular Science.

Вперше у 1970-х та 1980-х роках ерудит Майкл Вайцман застосував математику до генеалогії рукописів. У новій роботі вчені взяли за основу підхід Вайцмана та провели комп’ютерне моделювання для реконструкції поширення лицарських оповідей, починаючи з 1100-х років.

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Лицарська література — це жанр, що бере свій початок у Середньовіччі й часто описує пригоди лицарів.

Проаналізувавши ланцюжки того, як різні середньовічні тексти копіювалися та поширювалися протягом століть, команда змогла оцінити, яка частина всього дерева збереглася.

Результати їхнього дослідження свідчать, що до 60 % лицарських текстів і понад 95 % лицарських рукописів, ймовірно, були втрачені для історії. Хоча це може здатися крайнім випадком, насправді це підтверджує попередні теорії.

"Філологи та історики вже досить давно знають, що масштаби втрат вражають", — каже співавтор дослідження з Національної школи філології Паризького університету наук і літератури Улісс Годро.

Команда хотіла "підтвердити або спростувати ці оцінки та, можливо, доповнити їх за допомогою більш динамічних кількісних досліджень".

Тепер команда ставить собі за мету дослідити генеалогію ще давніших текстів, таких як давньогрецькі п’єси. Команда вже зробила спробу вивчити тексти отців Церкви — фундаментальні праці християнських богословів.

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