Большая часть рыцарских сказаний утрачены навсегда: они мутировали

До того, как был изобретен печатный станок, единственным способом сделать копию текста был рукописный вариант. Но такие копии не всегда совпадали с оригиналом, и эти различия переносились на все больше и больше копий.

Ученые сравнивают этот процесс с генетическими мутациями, которые распространяются в популяциях на протяжении всей эволюции. Эксперты впервые заметили сходство между генеалогией видов и генеалогией рукописей в XIX веке, говорит математик из Центра Борелли в Высшей нормальной школе Париж-Сакле Жюльен Рандон-Фурлинг. Он занимается изучением пересечением математических и гуманитарных наук, пишет Popular Science.

Впервые в 1970-х и 1980-х годах эрудит Майкл Вайцман применил математику к генеалогии рукописей. В новой работе ученые взяли за основу подход Вайцмана и провели компьютерное моделирование для реконструкции распространения рыцарских повествований, начиная с 1100-х годов.

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Рыцарская литература — это жанр, восходящий к Средневековью и часто описывающий приключения рыцарей.

Реконструировав ветви того, как различные средневековые тексты копировались и распространялись на протяжении веков, команда смогла оценить, какая часть всего древа сохранилась.

Результаты их исследования показывают, что до 60% рыцарских текстов и более 95% рыцарских рукописей могли быть утрачены для истории. Хотя это может показаться крайним случаем, на самом деле это подтверждает предыдущие теории.

“Филологи и историки уже довольно давно знают, что масштабы потерь впечатляют”, - говорит соавтор исследования из Национальной школе филологии Парижского университета наук и литературы Улисс Годро.

Команда хотела “подтвердить или опровергнуть эти оценки и, возможно, обогатить их с помощью более динамичных количественных исследований”.

Теперь команда ставит перед собой цель исследовать генеалогию ещё более древних текстов, таких как древнегреческие пьесы. Команда уже предприняла попытку изучить тексты отцов Церкви - фундаментальные труды христианских богословов.

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