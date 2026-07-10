Текст не имел значения: исследователи выяснили назначение "неразборчивых" печатей из Леванта (фото)

Учёные исследовали группу древних цилиндрических печатей из южного Леванта, на которых были нанесены надписи, похожие на клинопись, но которые зачастую невозможно было расшифровать как осмысленный текст. Исследование было сосредоточено на том, как эти предметы использовались в период от средней бронзовой эпохи до железного века.

Судя по всему, печати служили не только в качестве письменных записей, но и использовались в качестве визуальной формы письма для демонстрации власти, статуса и культурных связей, пишет Arkeonews.

В ходе исследования было проанализировано 13 цилиндрических печатей, на которых были либо подлинные клинописные надписи, либо псевдоклинописные знаки. В обществах, где лишь небольшая группа образованных писцов могла читать клинопись, сам вид письма имел определённое значение, поэтому авторы исследования считают, что неразборчивые образцы не были ошибками, а скорее символом статуса.

В ходе исследования было проанализировано 13 цилиндрических печатей, на которых были либо подлинные клинописные надписи, либо псевдоклинописные знаки Фото: Mynářová, J.

Печать, покрытая знаками, напоминающими клинопись, могла указывать на связи с образованными чиновниками, иностранными царствами, администрацией или религиозными традициями, даже если надпись фактически не поддавалась расшифровке. Одним из самых ярких примеров является печать "Бейт-Мирсим 1", которая сочетает в себе символы, вдохновленные египетским искусством, фигуры в месопотамском стиле и знаки, похожие на клинопись.

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Вместо того чтобы следовать единой художественной традиции, она объединила несколько уважаемых визуальных стилей, чтобы продемонстрировать свою власть. Другие ранние образцы из Бет-Шеана и Телль-Джемме свидетельствуют о различных подходах. На печати "Бет-Шеан 1" содержится подлинная древневавилонская надпись, в которой упоминается "Манум, прорицатель, слуга Эа", тогда как на печати "Телль-Джемме 1" изображены ряды стилизованных символов, похожих на клинопись, не образующих разборчивого текста.

На печати "Бет-Шеан 1" имеется подлинная древневавилонская надпись, в которой упоминается "Манум, прорицатель, слуга Эа" Фото: Mynářová, J.

Коллекция также демонстрирует, как роль клинописи менялась с течением времени. В позднюю бронзовую эпоху правители южного Леванта общались с Египтом с помощью аккадского клинописания, о чём свидетельствуют Амарнские письма. В этом контексте клинопись играла важную административную и дипломатическую роль.

Несколько печатей из Мегиддо иллюстрируют этот период. На печати "Мегиддо 2" содержится шумерское обращение к Мардуку, отражающее вавилонские традиции касситского периода. На печати "Мегиддо 3", вероятно, упоминается писец Изкур-Адду, хотя части её надписи остаются нечёткими.

Печать "Мегиддо 4" привлекла особое внимание, поскольку ранее исследователи описывали её надпись как "бессмысленное письмо". В то же время новое исследование относит артефакт к более широкой традиции псевдоклинописи, в которой знаки имитировали внешний вид письма, чтобы передать социальный статус, а не читаемую речь.

Ученые исследовали группу древних цилиндрических печатей из южного Леванта, на которых были нанесены надписи, похожие на клинопись Фото: Mynářová, J.

Другие предметы добавляют к этой истории дополнительные детали. Яшмовая печать из Ашдода содержит аккадскую надпись, в которой упоминается Или-абнум, сын Биллулума, слуга Ишума. Печать "Иерихон 2" упоминает богов Шамаша и Аю, тогда как "Иерихон 3" называет Мардук-нишу, сына Син-ремени, слугу Адада, наряду с изображениями, сочетающими месопотамские и египетские символы, в частности анкх, обезьяну, птицу, стоящую на лотосе, и грифа. Эти примеры свидетельствуют о том, что печати часто перемещались на большие расстояния, меняли владельцев и подвергались модификациям, чтобы соответствовать новым условиям.

Еще до железного века клинопись стала частью административной системы Новоассирийской империи. Печати из Беэр-Шевы, Самарии и Института Вингейта содержат правильные новоассирийские надписи и свидетельствуют о непосредственной принадлежности к империи, а не о местном подражании. Печать "Беэр-Шева 1" особенно примечательна тем, что более древняя печать II тысячелетия была позже переделана в новоассирийском стиле, что свидетельствует о том, что ценные предметы можно было адаптировать для новых владельцев, сохраняя при этом их историческую ценность.

Печать "Мегиддо 4" привлекла особое внимание, поскольку ранее исследователи описывали надпись на ней как "бессмысленное письмо" Фото: Mynářová, J.

Это исследование показывает, что письменность в древнем южном Леванте служила не одной цели. Некоторые печати фиксировали имена и религиозные послания, тогда как другие опирались на внешний вид письма, чтобы выразить власть, идентичность и политические связи. На протяжении примерно 1500 лет клинопись стала не только системой письма, но и визуальным символом, демонстрировавшим влияние даже тем, кто не умел её читать.

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