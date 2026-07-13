В Ужгородському замку знайдено поховання XVII століття: що розкопали археологи (відео)

Під час розкопок руїн церкви на території Ужгородського замку археологи виявили людське поховання, що датується приблизно другою половиною XVII століття. Знахідка включала людські останки та релігійні предмети, що дало дослідникам цінну інформацію про похоронні звичаї та вірування в цьому регіоні кілька століть тому.

Про відкриття повідомив головний археолог розкопок Володимир Мойжес, пише Суспільне.

За словами Мойжеса, сезон розкопок зазвичай триває з квітня по жовтень, і цьогорічні роботи зосередилися на залишках замкової церкви. Під час розкопок команда виявила скелет, який частково простягається під фундаментом церкви.

Розкопки в Ужгородському замку

Мойжес пояснив, що розташування поховання має важливе значення для розуміння історії цієї місцевості. "За стратиграфією це поховання є досить раннім. Воно заходить під фундамент церкви, що свідчить про те, що воно з'явилося раніше, ніж цей фундамент чи частина храму, яку прибудували пізніше", — сказав він.

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Учасниця експедиції Катерина Тілішевська зазначила, що фахівці досі ретельно очищують скелет. Археологи контурують кістки, щоб зафіксувати їх точне положення перед подальшим дослідженням. Поруч із останками було знайдено хрест та розарій.

Тілішевська пояснила, що ці предмети дають інформацію про релігійні вірування людей, які колись мешкали в цій місцевості, про традиції, пов'язані з похованням, та про особисті речі, які клали разом із покійним. "Це нам показує про релігійні уявлення людей, які проживали на тогочасній території ось тут, як їх ховали, з чим їх ховали, які предмети були для них, дорогі, в що вони вірували. А по типу і виду хреста ми можемо також ідентифікувати століття, тобто коли коли ці хрести стали популярні, прийшли на територію Закарпаття, це сталося пізніше, ніж на території всієї Європи. Плюс це хороша хороша знахідка для студентів, які потім будуть навчатися", — зазначила Тілішевська.

Поховання заходить під фундамент церкви, що свідчить про те, що воно з'явилося раніше, ніж цей фундамент чи частина храму, яку прибудували пізніше Фото: Суспільне Ужгород/Яна Созанська

Наступним етапом буде антропологічний аналіз скелета для визначення віку та статі особи. Ці відкриття додали ще одну важливу сторінку до історії Закарпаття та продемонстрували, як ретельна археологічна робота продовжує покращувати наше розуміння людей, які жили тут століття тому.

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