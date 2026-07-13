В Ужгородском замке обнаружено захоронение XVII века: что раскопали археологи (видео)

В ходе раскопок руин церкви на территории Ужгородского замка археологи обнаружили человеческое захоронение, датируемое примерно второй половиной XVII века. Находка включала человеческие останки и религиозные предметы, что дало исследователям ценную информацию о погребальных обычаях и верованиях в этом регионе несколько веков назад.

Об открытии сообщил главный археолог раскопок Владимир Мойжес, пишет "Суспильне".

По словам Мойжеса, раскопочный сезон обычно длится с апреля по октябрь, и в этом году работы были сосредоточены на остатках замковой церкви. В ходе раскопок команда обнаружила скелет, который частично простирается под фундаментом церкви.

Раскопки в Ужгородском замке

Мойжес пояснил, что расположение захоронения имеет важное значение для понимания истории этой местности. "По стратиграфии это захоронение является довольно ранним. Оно простирается под фундамент церкви, что свидетельствует о том, что оно появилось раньше, чем этот фундамент или часть храма, которую пристроили позже", — сказал он.

Відео дня

Участница экспедиции Екатерина Тилишевская отметила, что специалисты до сих пор тщательно очищают скелет. Археологи обводят контуры костей, чтобы зафиксировать их точное положение перед дальнейшим исследованием. Рядом с останками были найдены крест и розарий.

Тилишевская пояснила, что эти предметы дают представление о религиозных верованиях людей, когда-то проживавших в этой местности, о традициях, связанных с погребением, а также о личных вещах, которые клали вместе с покойным. "Это дает нам представление о религиозных представлениях людей, проживавших на территории того времени именно здесь, о том, как их хоронили, с чем их хоронили, какие предметы были для них дорогими, во что они верили. А по типу и виду креста мы также можем определить век, то есть когда эти кресты стали популярны, появились на территории Закарпатья — это произошло позже, чем на территории всей Европы. К тому же это отличная находка для студентов, которые потом будут учиться", — отметила Тилишевская.

Захоронение находится под фундаментом церкви, что свидетельствует о том, что оно появилось раньше, чем этот фундамент или часть храма, пристроенная позже Фото: Суспільне Ужгород/Яна Созанская

Следующим этапом станет антропологический анализ скелета с целью определения возраста и пола человека. Эти открытия добавили ещё одну важную страницу в историю Закарпатья и продемонстрировали, как тщательная археологическая работа продолжает улучшать наше понимание людей, живших здесь столетия назад.

Другие новости науки