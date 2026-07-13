В Ужгородском замке обнаружено захоронение XVII века: что раскопали археологи (видео)
В ходе раскопок руин церкви на территории Ужгородского замка археологи обнаружили человеческое захоронение, датируемое примерно второй половиной XVII века. Находка включала человеческие останки и религиозные предметы, что дало исследователям ценную информацию о погребальных обычаях и верованиях в этом регионе несколько веков назад.
Об открытии сообщил главный археолог раскопок Владимир Мойжес, пишет "Суспильне".
По словам Мойжеса, раскопочный сезон обычно длится с апреля по октябрь, и в этом году работы были сосредоточены на остатках замковой церкви. В ходе раскопок команда обнаружила скелет, который частично простирается под фундаментом церкви.
Мойжес пояснил, что расположение захоронения имеет важное значение для понимания истории этой местности. "По стратиграфии это захоронение является довольно ранним. Оно простирается под фундамент церкви, что свидетельствует о том, что оно появилось раньше, чем этот фундамент или часть храма, которую пристроили позже", — сказал он.
Участница экспедиции Екатерина Тилишевская отметила, что специалисты до сих пор тщательно очищают скелет. Археологи обводят контуры костей, чтобы зафиксировать их точное положение перед дальнейшим исследованием. Рядом с останками были найдены крест и розарий.
Тилишевская пояснила, что эти предметы дают представление о религиозных верованиях людей, когда-то проживавших в этой местности, о традициях, связанных с погребением, а также о личных вещах, которые клали вместе с покойным. "Это дает нам представление о религиозных представлениях людей, проживавших на территории того времени именно здесь, о том, как их хоронили, с чем их хоронили, какие предметы были для них дорогими, во что они верили. А по типу и виду креста мы также можем определить век, то есть когда эти кресты стали популярны, появились на территории Закарпатья — это произошло позже, чем на территории всей Европы. К тому же это отличная находка для студентов, которые потом будут учиться", — отметила Тилишевская.
Следующим этапом станет антропологический анализ скелета с целью определения возраста и пола человека. Эти открытия добавили ещё одну важную страницу в историю Закарпатья и продемонстрировали, как тщательная археологическая работа продолжает улучшать наше понимание людей, живших здесь столетия назад.
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