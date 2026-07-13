Японія вперше запустила та приземлила багаторазову ракету: політ тривав усього 40 секунд (відео)

Випробування першої ракети, створеної японською державною компанією, пройшло успішно, хоча й тривало менше хвилини.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) 11 липня провело успішне випробування багаторазової ракети RV-X. Це перша багаторазова ракета, створена японською державною компанією. Раніше компанія Honda вже здійснила подібний успішний запуск і приземлення прототипу своєї багаторазової ракети. Досягнення JAXA є важливим кроком для Японії у розвитку технології багаторазових ракет, де зараз домінує американська компанія SpaceX, пише CNA .

Запуск і приземлення прототипу багаторазової ракети RV-X, розробленої JAXA, відбулися на випробувальному полігоні Носіро на північному сході Японії.

Прототип ракети RV-X висотою 7,3 метра та діаметром 1,8 метра піднявся на висоту 10 метрів, завис у повітрі, а потім здійснив горизонтальний переліт на 16 метрів. При цьому ракета зберігала вертикальне положення і зрештою приземлилася. Усе випробування тривало всього 40 секунд.

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Прототип ракети RV-X висотою 7,3 метра та діаметром 1,8 метра піднявся на висоту 10 метрів, завис у повітрі, а потім здійснив горизонтальний переліт на 16 метрів. При цьому ракета зберігала вертикальне положення і зрештою приземлилася. Усе випробування тривало всього 40 секунд Фото: JAXA

Для JAXA це велике досягнення, адже мета Японії полягає у зниженні витрат на запуск ракет у космос. Більшість ракет призначені для одноразового використання, при цьому їхні перші ступені згорають в атмосфері, а другі залишаються на орбіті після виведення в космос корисного навантаження. Перший ступінь ракети вважається найдорожчим її компонентом, а тому багаторазові ракети, у яких перший ступінь можна використовувати кілька разів, знижують витрати на запуск у космос.

Японія прагне створити повноцінну багаторазову ракету, щоб скласти конкуренцію компанії SpaceX Ілона Маска, яка домінує на ринку багаторазових ракет. З 2017 року компанія постійно запускає на орбіту свою багаторазову ракету Falcon 9.

Наразі JAXA використовує одноразову ракету H3 для виведення корисного навантаження на орбіту. Вартість її запуску нижча, ніж у попередниці H-2A, але все ж вища, ніж вартість запуску багаторазової ракети. Запуск і посадка RV-X — це крок вперед для Японії в освоєнні технології багаторазових ракет, які можуть замінити H3.

JAXA планує під час майбутніх випробувань підняти ракету RV-X на висоту близько 100 метрів, а потім також здійснити її м'яку посадку.

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