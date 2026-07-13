Япония впервые запустила и посадила многоразовую ракету: полет длился всего 40 секунд (видео)

Испытание первой ракеты, созданной государственной японской компанией, прошло успешно, хотя и продолжалось менее минуты.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 11 июля провело успешное испытание многоразовой ракеты RV-X. Это первая многоразовая ракета, созданная японской государственной компанией. Ранее компания Honda уже провела подобный успешный запуск и приземление прототипа своей многоразовой ракеты. Достижение JAXA является важным шагом для Японии в развитии технологии многоразовых ракет, где сейчас доминирует американская компания SpaceX, пишет CNA.

Запуск и приземление прототипа многоразовой ракеты RV-X, разработанной JAXA, состоялся на испытательном полигоне Носиро на северо-востоке Японии.

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Прототип ракеты RV-X высотой 7,3 метра и диаметром 1,8 метра поднялся на высоту 10 метров, завис в воздухе, а затем совершил горизонтальное перемещение на 16 метров. При этом ракета сохраняла вертикальное положение и в конечном итоге приземлилась. Все испытание длилось всего 40 секунд.

Прототип ракеты RV-X высотой 7,3 метра и диаметром 1,8 метра поднялся на высоту 10 метров, завис в воздухе, а затем совершил горизонтальное перемещение на 16 метров. При этом ракета сохраняла вертикальное положение и в конечном итоге приземлилась. Все испытание длилось всего 40 секунд Фото: JAXA

Для JAXA это большое достижение, ведь цель Японии состоит в снижении затрат на запуск ракет в космос. Большинство ракет предназначены для одноразового использования, при этом их первые ступени сгорают в атмосфере, а вторые остаются на орбите после вывода в космос полезной нагрузки. Первая ступень ракеты считается самым дорогим ее компонентом, а потому многоразовые ракеты, где первую ступень можно использовать несколько раз снижают затраты на запуск в космос.

Япония стремится создать полноценную многоразовую ракету, чтобы составить конкуренцию компании SpaceX Илона Маска, которая доминирует на рынке многоразовых ракет. Компания постоянно запускает на орбиту свою многоразовую ракету Falcon 9 c 2017 года.

Сейчас JAXA для запусков полезной нагрузки на орбиту использует одноразовую ракету H3. Стоимость ее запуска ниже, чему предшественницы H-2A и все же дороже. Чем запуск многоразовой ракеты. Запуск и посадка RV-X – это шаг вперед для Японии в освоении технологии многоразовых ракет, которые могут заменить H3.

JAXA планирует во время будущих испытаний поднять ракету RV-X на высоту около 100 метров, а затем также совершить ее мягкую посадку.

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