Дрони почнуть літати краще: їм допоможуть голуби з рюкзаками та крихітними комп"ютерами

Нові дослідження показують, що голуби роблять повільні, ледь помітні рухи очима. Така поведінка допомагає птахам збирати додаткову інформацію про навколишнє середовище.

Важливе відкриття вдалося зробити, оснастивши понад десяток голубів маленькими камерами, які були прикріплені до їхніх рюкзаків. Камера кріпилася на голову голуба як капюшон, а в маленькому рюкзаку на їхній спині знаходилося необхідне обладнання, включаючи крихітний комп’ютер. Вага всієї конструкції становила 27 грамів, пише Popular Science.

Раніше вчені вважали, що птахи з бічним розташуванням очей не рухають ними під час польоту. Припускалося, що такі рухи очима можуть заважати візуальному сприйняттю польоту.

"Натомість ми виявили дуже тонкі, повільні, плавні рухи очей, коли голуби летять уперед. Замість того, щоб фіксувати погляд на одному місці, вони переміщують погляд — ймовірно, для того, щоб розрізняти дрібніші деталі чи особливості навколишнього середовища, які можуть допомогти в навігації", — каже співавтор дослідження з Північно-Західного індіанського коледжу Ентоні Лапсанскі.

Відео дня

Виявилося, що птахи дивляться вниз, приземляючись на сідало, що, ймовірно, забезпечує їм здатність сприймати глибину та тривимірність простору. Іншими словами, стереоскопічний зір полягає в оцінці глибини шляхом зіставлення перспектив кожного ока і раніше було зафіксовано лише у деяких хижих птахів.

Таким чином, рух очей голубів вивів їх на крок попереду їхніх роботизованих побратимів. Багато дронів оснащені жорсткими камерами. Вони фіксують візуальний рух у польоті, що повідомляє дрону про його швидкість, напрямок і те, чи перебуває він на курсі зіткнення. Птахи роблять це та багато іншого, збираючи додаткову інформацію про навколишнє середовище, зміщуючи свої "камери" — тобто свої очі.

"Як і птахи, люди дуже чутливі до візуальної інформації, і це дослідження розповідає нам про основні стратегії отримання візуальної інформації про рух, які є спільними для птахів і людей. Потенційно ми могли б використовувати ці стратегії, щоб зробити автономних літаючих роботів або дрони більш схожими на тварин: більш пристосованими до навігації в складних умовах і ближчими до справді автономного польоту", — додав Лапсанскі.

Інші новини науки