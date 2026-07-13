Дроны начнут летать лучше: им помогут голуби с рюкзаками и крошечными компьютерами

Новые исследования показывают, что голуби совершают медленные, едва заметные движения глазами. Такое поведения помогает птицам собирать дополнительную информацию об окружающей среде.

Важное открытие удалось сделать, оснастив более десятка голубей маленьким камерам, которые были прикреплены к их рюкзакам. Камера крепилась на голову голубю как капюшон, а в маленьком рюкзаке на их спине находилось необходимое оборудование, включая крошечный компьютер. Вес всей конструкции составлял 27 граммов, пишет Popular Science.

Ранее ученые считали, что птицы с боковым расположением глаз не двигают ими во время полета. Предполагалось, что такие движения глазами могут мешать визуальному восприятию полета.

“Вместо этого мы обнаружили очень тонкие, медленные, плавные движения глаз, когда голуби летят вперед. Вместо того чтобы фиксировать взгляд на одном месте, они перемещают взгляд — потенциально для того, чтобы различать более мелкие детали или особенности окружающей среды, которые могут помочь в навигации”, - говорит соавтор исследования из Северо-Западного индейского колледжа Энтони Лапсански.

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Оказалось, что птицы смотрят вниз, приземляясь на насест, что может обеспечить способность воспринимать глубину и трехмерность пространства. Иными словами, стереоскопическое зрение заключается в оценке глубины путем сопоставления перспектив каждого глаза и ранее было зафиксировано только у некоторых хищных птиц.

Таким образом, движение глаз голубей поставили их на шаг впереди их роботизированных собратьев. Многие дроны оснащены жесткими камерами. Они фиксируют визуальное движение в полете, которое сообщает дрону о его скорости, направлении и о том, находится ли он на курсе столкновения. Птицы делают это и многое другое, собирая дополнительную информацию об окружающей среде, смещая свои камеры — то есть свои глаза.

“Как и птицы, люди очень восприимчивы к визуальной информации, и это исследование рассказывает нам об основных стратегиях извлечения визуальной информации о движении, которые являются общими для птиц и людей. Потенциально мы могли бы использовать эти стратегии, чтобы сделать автономных летающих роботов или дроны более похожими на животных: более приспособленными к навигации в сложных условиях и более близкими к по-настоящему автономному полету”, - добавил Лапсански.

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