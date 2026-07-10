Достатньо однієї "доріжки": лише одна доза кокаїну змінює роботу мозку людини

Нове дослідження показує, що всього однієї дози цього наркотику достатньо, щоб змінити роботу мозку людини та підвищити ризик розвитку залежності.

Результати нового дослідження були представлені на форумі Федерації європейських нейробіологічних товариств (FENS) у 2026 році й свідчать про те, що однієї дози кокаїну може вистачити, щоб змінити ДНК і залишити незгладимий слід у мозку людини. Більше того, результати вказують на те, що вживання цього наркотику викликає зміни, які зберігаються протягом кількох тижнів, пише Daily Mail.

Статистика свідчить про те, що 42 мільйони американців хоча б раз у житті вживали кокаїн. На щастя, вживання кокаїну зменшилося в більшості вікових груп, за одним винятком: згідно з федеральними даними, вживання серед підлітків віком від 12 до 17 років потроїлося з 2021 по 2024 рік.

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За словами провідної авторки дослідження, докторки Ани Помбо, дані свідчать про те, що кокаїн впливає на систему винагороди в мозку. Більшість людей не стають залежними після одноразового вживання кокаїну, але багато хто стає залежним після другого вживання або повторних прийомів. Втім, нам досі недостатньо відомо про те, що відбувається з клітинами мозку, які зазнали впливу кокаїну, а також про те, наскільки довготривалими є наслідки.

У рамках нового дослідження вчені звернулися до мишей. Використовуючи метод картування архітектури геному, вони спостерігали за тим, як генетичний матеріал організований усередині окремих клітин мозку. Зазначимо, що команда зосередилася на центрі задоволення мозку, де активний дофамін, і дані вказують, що протягом 24 годин структура геному різко змінювалася. На жаль, ці зміни не зникали — вони зберігалися, а в деяких випадках і зовсім ставали більш вираженими через два тижні.

За словами докторки Помбо, раніше вчені й не підозрювали, що наркотик спричиняє такі значні зміни. Це вказує на те, що кокаїн, ймовірно, залишає у геномі клітин мозку неймовірно довготривалий слід. Вчені також вважають, що ці зміни можуть зробити мозок людини більш сприйнятливим до майбутнього впливу наркотику. Більше того, саме це, ймовірно, пояснює, як навіть обмежене вживання прокладає шлях до залежності.

Дослідження показало, що кокаїн змінив структуру хроматинових доменів: деякі гени, які раніше були прихованими, тепер стали доступними й активувалися; ті, що зазвичай були доступними, стали прихованими й вимкненими. Загалом ці зміни зберігалися кілька тижнів.

До речі, однієї дози кокаїну вистачило, щоб спричинити утворення близько 1700 нових "зон ізоляції хроматинових доменів" — бар’єрів, що блокують доступ до певних генів, — одночасно спричинивши втрату приблизно 1100 інших, по суті, усунувши перешкоди, які стримували інші гени.

Втім, вчені визнають, що в майбутньому їм ще доведеться з’ясувати, як довго зберігаються ці зміни і чи є вони постійними.

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