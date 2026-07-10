Достаточно одной "дорожки": всего одна доза кокаина перестраивает мозг человека

Новое исследование показывает, что всего одной дозы этого наркотика достаточно, чтобы перестроить мозг человека и повысить риск развития зависимости.

Результаты нового исследования были представлены на форуме Федерации европейских нейробиологических обществ (FENS) 2026 года и предполагают, что одной дозы кокаина может быть достаточно, чтобы перестроить ДНК и оставить неизгладимый след в мозге человека. Более того, результаты указывают на то, что прием этого наркотика вызывает изменения, которые сохраняются в течение нескольких недель, пишет Daily Mail.

Статистика свидетельствует о том, что 42 миллиона американцев хотя бы раз в жизни употребляли кокаин. К счастью, употребление кокаина снизилось в большинстве возрастных групп, за одним исключением: согласно федеральным данным, употребление среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет утроилось с 2021 по 2024 год.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Аны Помбо, данные указывают, что кокаин захватывает систему вознаграждения в мозге. Большинство людей не становятся зависимыми после однократного употребления кокаина, но многие становятся зависимыми после второго употребления или повторных приемов. Впрочем, нам все еще недостаточно известно о том, что происходит с клетками мозга, подвергшимися воздействию кокаина, а также то, насколько долговременными являются последствия.

Входе нового исследования ученые обратились к мышам. Используя метод картирования архитектуры генома, они наблюдали за тем, как генетический материал организован внутри отдельных клеток мозга. Отметим, что команда сосредоточилась на центре вознаграждения мозга, где активен дофамин и данные указывают, что в течение 24 часов структура генома резко менялась. Увы, эти изменения не исчезали — они сохранялись, а в некоторых случаях и вовсе становились более выраженными две недели спустя.

По словам доктора Помбо, ранее ученые и не подозревали, что наркотик вызывает такие большие изменения. Это указывает на то, что кокаин, вероятно, оставляет в геноме клеток мозга невероятно долговременный шрам. Ученые также считают, что эти изменения могут сделать мозг человека более восприимчивым к будущему воздействию наркотика. Более того, именно это, вероятно, объясняет то, как даже ограниченное употребление прокладывает путь к зависимости.

Исследование показало, что кокаин изменил структуру хроматиновых доменов: некоторые ранее скрытые гены теперь стали доступными и активировались; те, что обычно были доступны, стали скрытыми и выключенными. В целом эти изменения сохранялись несколько недель.

К слову, всего одной дозы кокаина было достаточно, чтобы вызвать образование около 1700 новых "зон изоляции хроматиновых доменов" — барьеров, блокирующих доступ к определенным генам, — одновременно вызвав потерю примерно 1100 других, по сути, устранив препятствия, которые сдерживали другие гены.

Впрочем, ученые признают, что в будущем им еще предстоит узнать, как долго сохраняются эти изменения и являются ли они постоянными.

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