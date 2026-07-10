Міцніше за сталь: новий "суперсплав" відкриває шлях до створення "неможливих" металів

Новий сплав удвічі міцніший за сталь і втричі міцніший за алюміній.

Металеві сплави використовуються повсюдно, що робить їх незамінною частиною сучасного життя. Одним із прикладів сплаву є сталь — залізо з додаванням вуглецю та інших елементів, що робить її набагато міцнішою та твердішою, ніж чисте залізо. Тепер вчені розробили новий спосіб створення сплавів, який допоможе створювати міцніші метали. Стаття опублікована в журналі Science, пише ScienceAlert.

Вчені змішали п’ять металів: гафній, ніобій, тантал, титан і цирконій. Після короткого етапу високотемпературного плавлення сплав охолодили до температури 550 градусів Цельсія і залишили на 32 години. У результаті вийшов "суперсплав", який отримав назву тугоплавкого високоентропійного сплаву (RHEAD). Він удвічі міцніший за сталь і втричі міцніший за алюміній.

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Секрет полягає у використанні нижчих, більш контрольованих температур, ніж зазвичай під час виробництва сплавів, та у "запіканні" металу протягом певного періоду часу. Це призводить до більш стабільної та впорядкованої конфігурації атомів, які упаковані щільніше, ніж зазвичай. У результаті отримано дуже міцний і стабільний сплав без дефектів. Випробування показали, що новий сплав навіть під величезним тиском зберігає високу пластичність, тобто гнеться, не ламаючись.

Вчені змішали п"ять металів: гафній, ніобій, тантал, титан і цирконій. Після короткого етапу високотемпературного плавлення сплав охолодили до температури 550 градусів Цельсія й залишили на 32 години. У результаті вийшов "суперсплав" Фото: ScienceAlert

За словами вчених, новий метод створення сплавів може допомогти у створенні матеріалів із властивостями, які раніше вважалися такими, що їх неможливо отримати. Це може призвести до створення більш ефективного та економічно вигідного виробництва сплавів.

Дослідники зазначають, що їхнє відкриття відкриває багато нових можливостей для майбутнього виробництва в усіх галузях — від аерокосмічної галузі до енергетичних систем.

"Ми можемо фактично керувати тим, як атоми організовуються, створюючи можливості для розробки матеріалів із властивостями, які раніше були недоступні", — йдеться у статті.

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