Прочнее стали: новый "суперсплав" открывает путь к созданию "невозможных" металлов

Новый сплав в два раза прочнее, чем сталь и в три раза прочнее алюминия.

Металлические сплавы используются повсюду, что делает их незаменимой частью современной жизни. Одним из примеров сплава является сталь — железо с добавлением углерода и других элементов, что делает ее намного прочнее и тверже, чем чистое железо. Теперь ученые разработали новый способ создания сплавов, который поможет создавать более прочные металлы. Статья опубликована в журнале Science, пишет ScienceAlert.

Ученые смешали пять металлов: гафний, ниобий, тантал, титан и цирконий. После короткой стадии высокотемпературного плавления сплав охладили до температуры 550 градусов Цельсия и оставили на 32 часа. В итоге получился "суперсплав", который был назван тугоплавким высокоэнтропийным сплавом (RHEAD). Он в два раза прочнее, чем сталь и в три раза прочнее алюминия.

Відео дня

Секрет заключается в использовании более низких, более контролируемых температур, чем обычно при производстве сплавов, и в "запекании" металла в течение определенного периода времени. Это приводит к более стабильной и упорядоченной конфигурации атомов, которые плотнее упакованы, чем обычно. В результате получился очень прочный и стабильный сплав без дефектов. Испытания показали, что новый сплав даже при огромном давлении сохраняет высокую пластичность, то есть гнется, не ломаясь.

Ученые смешали пять металлов: гафний, ниобий, тантал, титан и цирконий. После короткой стадии высокотемпературного плавления сплав охладили до температуры 550 градусов Цельсия и оставили на 32 часа. В итоге получился "суперсплав" Фото: ScienceAlert

По словам ученых, новый метод создания сплавов может помочь создавать материалов, со свойствами, которые ранее считались таковыми, которые невозможно получить. Это может привести к созданию более эффективного, и экономически выгодного производства сплавов.

Исследователи говорят, что их открытие дает много новых возможностей для будущего производства во всех областях, от аэрокосмической отрасли до энергетических систем.

"Мы можем фактически управлять тем, как атомы организуются, создавая возможности для разработки материалов с возможностями, которые ранее были недоступны", — сказано в статье.

Другие новости науки