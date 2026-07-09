"Танець смерті" подвійних зірок призводить до дивного вибуху: вчені розгадали давню загадку

Нове дослідження показує, що подвійні зірки не просто існують разом, вони також гинуть разом.

Вчені з’ясували, що коли деякі зірки вмирають, вони роблять це не поодинці. Результати дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal Letters, дають змогу розгадати таємницю особливого класу космічних вибухів, які називаються взаємодіючими надновими, пише Space.

Коли масивні зірки добігають кінця свого життя, їхні ядра стискаються під дією власної гравітації, посилаючи ударні хвилі у зовнішні шари зірки. Це призводить до вибуху наднової. У результаті на місці звичайної зірки виникають такі надзвичайно щільні об’єкти, як нейтронні зірки або чорні діри.

Взаємодіючі наднові відрізняються тим, що ударна хвиля цих вибухів стикається з уже існуючою хмарою газу та пилу, що оточує зірку. Головна загадка завжди полягала в тому, звідки береться ця хмара.

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Більшість зірок у Всесвіті існують у вигляді пар, пов’язаних гравітацією. Нове дослідження припускає, що ці зірки не просто існують разом, вони також можуть гинути разом. Саме їхнє спільне існування є ключем до розгадки походження хмар із пилу та газу.

Нове дослідження показує, що подвійні зірки не просто існують разом, а й помирають разом Фото: space.com

Перш ніж зірки досягнуть кінця свого життя, вони вступають у відносно короткочасну фазу червоного гіганта. У цей час їхні розміри збільшуються у сотні, а то й тисячі разів.

У подвійній зоряній системі це призводить до того, що роздута зірка викидає речовину на свого супутника. Але не всю цю речовину притягує зірка-супутник, утворюючи велику хмару навколо подвійної зірки.

Коли роздута зірка добігає кінця свого життя і вибухає як наднова, ударні хвилі обрушуються на цю хмару зі швидкістю в тисячі кілометрів на годину. Кінетична енергія перетворюється на світло, утворюючи дивну взаємодіючу наднову.

Якщо подвійні зоряні системи настільки поширені в космосі, чому взаємодіючі наднові трапляються рідко? Вчені за допомогою моделювання виявили, що такі наднові утворюються лише за певних умов.

Якщо перенесення маси з однієї зірки на іншу відбувається занадто рано, за мільйони років до вибуху наднової, речовина поширюється далеко від подвійних зірок, розсіюючи навколишню газову хмару. Щоб воно збереглося до моменту впливу ударних хвиль, перенесення маси має відбутися всього за кілька тисяч років до остаточної загибелі однієї з подвійних зірок.

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