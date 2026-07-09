"Танец смерти" двойных звезд приводит к странному взрыву: ученые разгадали давнюю загадку

Новое исследование показывает, что двойные звезды не просто живут вместе, они также умирают вместе.

Ученые выяснили, что когда некоторые звезды умирают, они делают это не в одиночку. Результаты исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, дают возможность разгадать разгадку особого класса космических взрывов, называемых взаимодействующими сверхновыми, пишет Space.

Когда массивные звезды достигают конца своей жизни, их ядра сжимаются под действием собственной гравитации, посылая ударные волны во внешние слои звезды. Это приводит к взрыву сверхновой. В итоге на месте обычной звезды возникают такие чрезвычайно плотные объекты как нейтронные звезды или черные дыры.

Взаимодействующие сверхновые отличаются тем, что ударная волна этих взрывов сталкивается с уже существующим облаком из газа и пыли, окружающим звезду. Главная загадка всегда заключалась в том, откуда берется это облако.

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Большинство звезд во Вселенной существует в виде пар, связанных гравитацией. Новое исследование предполагает, что эти звезды не просто живут вместе, они также могут умирать вместе. Именно их совместное существование является ключом к разгадке происхождения облаков из пыли и газа.

Новое исследование показывает, что двойные звезды не просто живут вместе, они также умирают вместе Фото: space.com

Прежде чем звезды достигнут конца своей жизни, они вступают в относительно кратковременную фазу красного гиганта. В это время их размер увеличивается в сотни и даже тысячи раз.

В двойной звездной системе это приводит к тому, что раздутая звезда выбрасывает вещество на своего компаньона. Но не все это вещество притягивает звезда-компаньоном, образуя обширное облако вокруг двойной звезды.

Когда раздутая звезда достигает конца своей жизни и взрывается сверхновой, ударные волны обрушиваются на это облако со скоростью в тысячи километров в час. Кинетическая энергия превращается в свет, создавая странную взаимодействующую сверхновую.

Если двойные звездные системы так распространены в космосе, почему взаимодействующие сверхновые встречаются редко? Ученые с помощью моделирования обнаружили, что такие сверхновые создаются только при определенных условиях.

Если перенос массы с одной звезды на другую происходит слишком рано, за миллионы лет до взрыва сверхновой, вещество распространяется далеко от двойных звезд, рассеивая окружающее газовое облако. Для того чтобы оно сохранилось до момента воздействия ударных волн, перенос массы должен произойти всего за несколько тысяч лет до окончательной смерти одной из двойных звезд.

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