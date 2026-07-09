Вчені повернулися до Вовчого лігва Гітлера: вони шукають докази злочину (фото)

Археологи повернулися до будинку Германа Герінга у комплексі "Вовче лігво" на півночі Польщі, де під час попередніх розкопок було виявлено людські останки. Нові дослідження мають на меті з'ясувати, чи приховані під землею ще якісь докази, які допоможуть розкрити особистість померлих.

Розкопки проводять археологи Якуб М. Небильський з Польської академії наук та Бартломей Ш. Шмоневський разом із представниками фонду "Латебра". Польові роботи, як очікується, триватимуть три тижні, пише Heritage Daily.

У розмові з PAP Зенон Піотрович, лісничий Сроковського лісового округу, сказав: "Сподіваюся, що робота археологів та їхні знахідки наблизять нас до розгадки таємниці того, кого було поховано на місці могили Германа Герінга".

Скелети були виявлені Фондом "Латебра" під час розкопок у 2024 році всередині колишньої резиденції Германа Герінга у "Вовчому лігві". Хоча спочатку повідомлялося про п'ять осіб, подальше дослідження показало, що в похованні було шість людей. Тіла були поховані лише на глибині близько 20 сантиметрів під поверхнею в частині будівлі, що не мала підвалу. У останках бракувало рук і ніг. Прокуратура не змогла встановити, ким були жертви, коли вони померли та чому їх поховали саме в цьому місці, і справу згодом було закрито.

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Археологи досліджують резидецію Германа Герінга, найближчого соратника Адольфа Гітлера. Фото: Wikimedia Commons

За словами Нєбильського, нинішні розкопки мають кілька цілей. "Наша робота спрямована, з одного боку, на те, щоб з'ясувати, чи є в цій будівлі будь-які відсутні фрагменти раніше виявлених скелетів або інші скелети чи поховання", — заявив дослідник.

Вчені також планують зафіксувати точне розташування поховань відносно будівлі та стосовно сторін світу, водночас з'ясовуючи, чи існували ці могили до спорудження будівлі. Команда також досліджує саму будівлю, яка слугувала резиденцією Германа Герінга в межах військового штабу.

Археологи прагнуть з'ясувати, як були зведені її фундаменти, та ретельно вивчають кожен шар ґрунту. Кожну порцію землі просівають, щоб виявити навіть найдрібніші предмети. Наразі команда виявила предмети повсякденного вжитку, такі як цвяхи, що колись були частиною оздоблення будівлі.

Тим часом Фонд "Латебра" продовжує додаткові дослідження, використовуючи інші методи. Член правління Станіслав Захаріаш зазначив: "Ми все ще працюємо над цим, ми все ще чекаємо на деякі результати досліджень". Він додав, що кожен фрагмент ретельно досліджується, оскільки на цій ділянці все ще можуть бути докази, які допоможуть пояснити, що там сталося багато десятиліть тому.

Комплекс також став місцем невдалої спроби замаху на Гітлера, організованої полковником Клаусом фон Штауффенбергом у липні 1944 року Фото: Wikimedia Commons

Розкопки отримали всі необхідні дозволи, зокрема схвалення від обласного консерватора пам'яток. Археологи та представники лісового господарства також обговорили можливість розширення майбутніх робіт на територію навколо будівлі після завершення поточного дослідження. "Вовче лігво" було головним військовим штабом Адольфа Гітлера під час операції "Барбаросса" — німецького вторгнення на територію Радянського Союзу, і Гітлер провів там понад 800 днів, керуючи військовими операціями.

Цей комплекс також став місцем невдалої спроби замаху на Гітлера, організованої полковником Клаусом фон Штауффенбергом у липні 1944 року. Герман Герінг мав у штабі як бункер, так і резиденцію, причому його будинок вважається однією з найбільших будівель комплексу.

Поновлене археологічне дослідження може надати нові докази щодо однієї з найзагадковіших знахідок на цій території та допомогти історикам краще зрозуміти події, які залишалися нез'ясованими упродовж десятиліть.

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