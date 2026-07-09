Ученые вернулись в "Волчье логово" Гитлера: они ищут доказательства преступления (фото)

Археологи вернулись к дому Германа Геринга в комплексе "Волчье логово" на севере Польши, где в ходе предыдущих раскопок были обнаружены человеческие останки. Новые исследования призваны выяснить, скрываются ли под землей ещё какие-либо улики, которые помогут установить личность умерших.

Раскопки проводят археологи Якуб М. Небильский из Польской академии наук и Бартломей Ш. Шмоневский совместно с представителями фонда "Латебра". Полевые работы, как ожидается, продлятся три недели, пишет Heritage Daily.

В беседе с PAP Зенон Пиотрович, лесничий Сроковского лесного округа, сказал: "Надеюсь, что работа археологов и их находки приблизят нас к разгадке тайны того, кто был похоронен на месте могилы Германа Геринга".

Скелеты были обнаружены Фондом "Латебра" в ходе раскопок в 2024 году на территории бывшей резиденции Германа Геринга в "Волчьем логове". Хотя изначально сообщалось о пяти человеках, дальнейшее исследование показало, что в захоронении находились шесть человек. Тела были похоронены всего на глубине около 20 сантиметров под поверхностью в той части здания, где не было подвала. У останков отсутствовали руки и ноги. Прокуратура не смогла установить, кем были жертвы, когда они умерли и почему их похоронили именно в этом месте, и дело впоследствии было закрыто.

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Археологи исследуют резиденцию Германа Геринга, ближайшего соратника Адольфа Гитлера. Фото: Wikimedia Commons

По словам Небильского, нынешние раскопки преследуют несколько целей. "Наша работа направлена, с одной стороны, на то, чтобы выяснить, есть ли в этом здании какие-либо недостающие фрагменты ранее обнаруженных скелетов или другие скелеты и захоронения", — заявил исследователь.

Учёные также планируют зафиксировать точное расположение захоронений относительно здания и по сторонам света, одновременно выясняя, существовали ли эти могилы до возведения здания. Команда также исследует само здание, которое служило резиденцией Германа Геринга в пределах военного штаба.

Археологи стремятся выяснить, как были возведены ее фундаменты, и тщательно изучают каждый слой грунта. Каждую порцию земли просеивают, чтобы обнаружить даже самые мелкие предметы. На данный момент команда обнаружила предметы быта, такие как гвозди, которые когда-то были частью отделки здания.

Тем временем Фонд "Латебра" продолжает дополнительные исследования, используя другие методы. Член правления Станислав Захариаш отметил: "Мы по-прежнему работаем над этим, мы по-прежнему ждем некоторых результатов исследований". Он добавил, что каждый фрагмент тщательно исследуется, поскольку на этом участке все еще могут находиться улики, которые помогут объяснить, что там произошло много десятилетий назад.

Этот комплекс также стал местом неудавшейся попытки покушения на Гитлера, организованной полковником Клаусом фон Штауффенбергом в июле 1944 года Фото: Wikimedia Commons

Раскопки получили все необходимые разрешения, в том числе одобрение от областного консерватора памятников. Археологи и представители лесного хозяйства также обсудили возможность расширения будущих работ на территорию вокруг здания после завершения текущего исследования. "Волчье логово" было главным военным штабом Адольфа Гитлера во время операции "Барбаросса" — немецкого вторжения на территорию Советского Союза, и Гитлер провёл там более 800 дней, руководя военными операциями.

Этот комплекс также стал местом неудавшейся попытки покушения на Гитлера, организованной полковником Клаусом фон Штауффенбергом в июле 1944 года. Герман Геринг имел в штабе как бункер, так и резиденцию, причём его дом считается одним из самых больших зданий комплекса.

Возобновленное археологическое исследование может предоставить новые доказательства, касающиеся одной из самых загадочных находок на этой территории, и помочь историкам лучше понять события, которые оставались невыясненными на протяжении десятилетий.

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