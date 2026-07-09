Міста ростуть так швидко, що рослини не встигають за цим: знайдено те, що може їм допомогти

Дослідження показує, що міста по всьому світу розростаються з неймовірною швидкістю — це відбувається настільки швидко, що міська рослинність просто не встигає за цим.

Міста по всьому світу розширюються з неймовірною швидкістю: розширення кварталів, доріг, парковок і хмарочосів, які витіснили парки, ліси, болота та відкриті простори, не припиняється. Як правило, таке розширення пов’язане зі зменшенням кількості рослинності, зменшенням тіні та підвищенням температури на міських вулицях, пише Earth.com.

Глобальне потепління — ще один фактор у цьому рівнянні. За словами вчених, потепління Землі, підвищення рівня вуглекислого газу, зміни в кількості опадів та збільшення ймовірності посухи створюють додаткове навантаження на рослини. Однак тепер вчені вважають, що тепліше повітря та додатковий вуглекислий газ, ймовірно, можуть сприяти швидшому росту багатьох рослин, зменшенню втрат води та подовженню вегетаційного періоду.

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Результати нового дослідження свідчать про те, що ці ефекти, ймовірно, можуть компенсувати частину втраченого рослинного покриву внаслідок розширення міст, якщо темпи забудови не перевищують певних меж.

Дані свідчать, що в містах, де щороку 5,8 квадратних кілометрів землі перетворюють на дороги та інші тверді поверхні, як правило, спостерігається зниження продуктивності рослинності. У містах, які розвивалися повільніше, рослинність часто залишалася досить здоровою. Таким чином, вчені дійшли висновку, що здатність рослин відновлюватися значною мірою залежала від швидкості розвитку та місцевого клімату.

За словами співавтора дослідження, геолога Хань Чена з Тяньцзіньського університету, вони разом із колегами використовували супутникові спостереження та комп’ютерні моделі, що дозволило оцінити продуктивність рослин у період з 1982 по 2100 рік у 2126 містах. Кожне місто, досліджене вченими, містило понад 49 квадратних кілометрів будівель та дорожнього покриття. Зазначимо, що моделювання також включало різні майбутні моделі розвитку, а також низький, середній і високий рівні викидів парникових газів.

Результати показують, що міста по всьому світу розвиваються набагато швидше, ніж передбачалася межа. У середньому вони щороку збільшують забудовану територію на понад 20,7 квадратних кілометрів. Ще більш тривожним є те, що ці темпи лише зростають.

Автори припускають, що поріг розвитку може збільшитися приблизно до 7,3 квадратних кілометра на рік уже до кінця століття. Простіше кажучи, майбутні кліматичні умови можуть дозволити містам перетворювати землі дещо швидше, перш ніж почнеться скорочення рослинності. Це не означає, що майбутнє стане легшим для міських рослин. Очікується, що рослини втрачатимуть близько трьох грамів вуглецю на квадратний метр щороку, зменшуючи кількість вуглецю, що зберігається в рослинності.

Вчені дійшли висновку, що містам із повільним зростанням слід зосередитися на підтримці здорової рослинності, щоб рослини могли скористатися сприятливими кліматичними умовами.

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