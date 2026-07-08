Сонце випалить океани з поверхні Землі, але рослини виживуть: коли загине остання з них

У новому дослідженні вчені підрахували, коли загинуть останні рослини на планеті — хороша новина: вони проіснують ще довго.

У новому дослідженні двоє палеонтологів використали низку моделей для оцінки максимальної тривалості життя рослинної біосфери Землі. Таким чином вченим вдалося підрахувати, коли загинуть останні рослини на Землі. Хороші новини: вони, ймовірно, зможуть існувати навіть тоді, коли Сонце випалить океани з поверхні Землі, пише Science Alert.

У ході дослідження вчені змоделювали різні сценарії, згідно з якими остання рослина на Землі, ймовірно, не загине ще 1,87 мільярда років. Цікаво, що до того часу Сонце світитиме приблизно на 20% яскравіше, що мало б знищити все рослинне, і не тільки, життя на планеті. І все ж, є нюанс.

Відео дня

Рослини становлять близько 80 % усієї біомаси на планеті, тому Землі було б корисно й надалі забезпечувати їх рясним сонячним світлом, вологою та вуглекислим газом. Але як довго це могло б тривати?

Щоб відповісти на це питання, астробіолог Джейкоб Хакк-Місра та палеонтолог-кліматолог Ерік Вольф провели серію симуляцій. Вчені використовували тривимірну модель для розрахунку того, що відбудеться з кліматом планети протягом наступних 2 мільярдів років. Зазначимо, що в цих моделях використовувалися дані про те, наскільки Сонце стане яскравішим за цей час і як зміниться концентрація вуглекислого газу в земній атмосфері.

Результати свідчать про те, що в моделі сильного вивітрювання температура поверхні планети залишиться відносно стабільною, але кількість вуглекислого газу зменшиться. У цьому сценарії рослини зазнаватимуть дефіциту вуглецю, що призведе до загибелі рослинної біосфери приблизно через 1,84 мільярда років.

Водночас у моделі зі слабким вивітрюванням рівень вуглекислого газу залишиться стабільним, але температура продовжуватиме зростати. Зрештою середня температура на Землі сягне приблизно 65 градусів за Цельсієм, після чого наземні рослини більше не зможуть виживати. Автори стверджують, що в цьому випадку максимальна тривалість життя рослин на Землі становитиме близько 1,87 мільярда років у майбутньому. До речі, це значно довше, ніж передбачали попередні дослідження.

Втім, вчені застерігають, що це дослідження має свої обмеження: моделювання проводилося без урахування будь-якої еволюції рослинного світу чи будь-яких потенційних технологічних досягнень, створених людиною.

Інші новини науки