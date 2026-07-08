Солнце выжжет океаны с лица Земли, но растения выживут: когда погибнет последнее из них

В новом исследовании ученые подсчитали, когда погибнут последние растения на планете — хорошие новости, они просуществуют еще долго.

В новом исследовании двое палеонтологов использовали ряд моделей для оценки максимальной продолжительности жизни растительной биосферы Земли. Таким образом ученым удалось подсчитать, когда погибнут последние растения в мире. Хорошие новости: они, вероятно, смогут существовать даже тогда, когда Солнце выжжет океаны с поверхности Земли, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые смоделировали различные сценарии, которые предполагают, что последнее растение на Земле, вероятно, не погибнет до 1,87 миллиарда лет. Любопытно, что к тому времени Солнце будет светить примерно на 20% ярче, что должно было бы уничтожить всю растительную, и не только, жизнь на планете. И все же, есть нюанс.

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Растения составляют около 80% всей биомассы на планете, поэтому Земле было бы полезно продолжать обеспечивать их обильным солнечным светом, влагой и углекислым газом. Но как долго это могло бы продолжаться?

Чтобы ответить на этот вопрос, астробиолог Джейкоб Хакк-Мисра и палеонтолог-климатолог Эрик Вольф провели серию симуляций. Ученые использовали трехмерную модель для расчета того, что произойдет с климатом планеты в течение следующих 2 миллиардов лет. Отметим, что используемые модели использовали данные о том, насколько Солнце станет ярче за это время и как изменится концентрация углекислого газа в земной атмосфере.

Результаты указывают на то, что в модели сильного выветривания температура поверхности планеты останется относительно стабильной, но количество углекислого газа снизится. В этом сценарии растения будут испытывать дефицит углерода, что приведет к гибели растительной биосферы примерно через 1,84 миллиарда лет.

В то же время, в модели слабого выветривания уровень углекислого газа останется стабильным, но температура продолжит расти. В конечном итоге средняя температура на Земле достигает примерно 65 градусов по Цельсию, после чего наземные растения больше не смогут выживать. Авторы утверждают, что в этом случае максимальная продолжительность жизни растений на Земле составит около 1,87 миллиарда лет в будущем. К слову, это значительно дольше, чем предполагали предыдущие исследования.

Впрочем, ученые предупреждают, что у исследования есть свои ограничения: симуляции проводились без учета какой-либо эволюции растительной жизни или каких-либо потенциальных технологических достижений, сделанных человеком.

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