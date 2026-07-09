Города растут так быстро, что растения не справляются: найдено то, что может им помочь

Исследование показывает, что города по всему земному расширяются с невероятной скоростью — это происходит так быстро, что городская растительность просто не может с этим справиться.

Города по всему миру расширяются с невероятной скоростью: расширение кварталов, дорог, парковок и небоскребов, вытеснивших парки, леса, болота и открытые пространства, не прекращается. Как правило, такое расширение связано с уменьшением количества растительности, уменьшением тени и повышением температуры на городских улицах, пишет Earth.com.

Глобальное потепление — еще один фактор в этом уравнении. По словам ученых потепление Земли, повышение уровня углекислого газа, изменения в количестве осадков и увеличение вероятности засухи создают дополнительную нагрузку на растения. Однако теперь ученые считают, что более теплый воздух и дополнительный углекислый газ, вероятно, могут способствовать более быстрому росту многих растений, уменьшению потери воды и продлению вегетационного периода.

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Результаты нового исследования предполагают, что эти эффекты, вероятно, могут компенсировать часть утраченного растительного покрова в результате расширения городов, если темпы застройки не превышают определенных пределов.

Данные показывают, что в городах, где ежегодно преобразуют 5,8 квадратных километров земли в дороги и другие твердые поверхности, как правило, наблюдается снижение продуктивности растительности. В городах, которые развивались медленнее, растительность часто оставалась достаточно здоровой. Таким образом, ученые пришли к выводу, что способность растений восстанавливаться во многом зависела от скорости развития и местного климата.

По словам соавтора исследования, геолога Хан Чена из Тяньцзиньского университета, они с коллегами использовали спутниковые наблюдения и компьютерные модели, что позволило оценить продуктивность растений с 1982 по 2100 в 2126 городах. Каждый город, исследованный учеными, содержал более 49 квадратных километров зданий и дорожного покрытия. Отметим, что моделирование также включало различные будущие модели развития, а также низкий, средний и высокий уровни выбросов парниковых газов.

Результаты показывают, что города по всему миру развиваются намного быстрее, чем предполагаемый предел. В среднем они ежегодно добавляют более 20,7 квадратных километров застроенной территории. Еще более тревожно то, что эти темпы лишь растут.

Авторы предполагают, что порог развития может увеличиться примерно до 7,3 квадратных километра в году уже к концу столетия. Простыми словами, будущие климатические условия могут позволить городам преобразовывать земли несколько быстрее, прежде чем начнется сокращение растительности. Это не означает, что будущее станет проще для городских растений. Ожидается, что растения будут терять около трех граммов углерода на квадратный метр каждый год, уменьшая количество углерода, хранящегося в растительности.

Ученые пришли к выводу, городам с медленным ростом следует сосредоточиться на поддержании здоровой растительности, чтобы растения могли извлекать пользу из благоприятных климатических условий.

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