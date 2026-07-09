У риб та амфібій виявлено шиї: вчені стверджують, що це багато чого змінює

Нове дослідження показало, що, можливо, у риб та амфібій все-таки є шиї, тільки вони не надто схожі на шиї інших видів. Таке відкриття ставить під сумнів давно усталені теорії.

У людей шия є не просто так: вона забезпечує стійкість голови. У той час як ми можемо легко витягувати шию й повертати голову, щоб озирнутися, риби та амфібії не мають такого ж діапазону рухів, як ми. Це тому, що у них відсутня анатомічна шия, характерна для чотириногих — хребетних тварин із чотирма кінцівками, — що мешкають на суші. Проте твердження про те, що у риб та амфібій взагалі немає шиї, може бути не зовсім точним, пише Discover.

Нещодавно було представлено дослідницький проєкт, який почав збирати докази на підтримку ідеї про те, що у риб та амфібій дійсно є шия. Просто вона не відповідає класичному визначенню анатомічної шиї — містка, що з’єднує голову з тулубом у ссавців та інших наземних чотириногих.

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Наприклад, у риб є ділянка тіла, де хребці дають змогу голові рухатися незалежно від тіла. Переосмислення поняття "шия" може допомогти дослідникам краще зрозуміти унікальні способи пересування риб.

Шия у людини та більшості чотириногих складається зі спеціалізованих хребців між черепом і плечовим поясом — кістковою структурою, що включає ключицю та лопатку. Шия дозволяє нам рухати головою у трьох вимірах відносно тіла та кінцівок.

У риб та амфібій анатомічна будова відрізняється, що створює враження про відсутність у них шиї. Хоча це правда, що у них немає анатомічної шиї, у цих тварин є ділянка хребців, яка потенційно може виконувати функцію своєрідної шиї. Рух голови у риб також не є повністю обмеженим. Наприклад, в одному дослідженні 2021 року, опублікованому в журналі Proceedings of the Royal Society B, було виявлено, що риби можуть згинати до двох третин хребта, щоб підняти голову.

Подібні дослідження — як на рибах, так і на амфібіях, таких як саламандри, — спонукали вчених переосмислити поняття шиї.

"Ці результати свідчать про те, що традиційне припущення щодо відсутності шиї не є універсально правильним і може не враховувати функціонально різні анатомічні ділянки. Наш інтерес до риб і саламандр виник безпосередньо з цієї концептуальної проблеми та її ширших еволюційних наслідків", — заявила Роксана Тасуз, наукова співробітниця Ліверпульського університету.

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