У рыб и амфибий найдены шеи: ученые говорят, что это многое меняет

Новое исследование показало, что возможно у рыб и амфибий все же имеются шеи, только они не слишком похожи на шеи остальных видов. Такое открытие ставит под сомнение давно устоявшиеся теории.

У людей есть шея не просто так: она обеспечивает устойчивость головы. В то время как мы легко можем вытягивать шею и поворачивать голову, чтобы оглядеться, рыбы и амфибии не обладают таким же диапазоном движений, как мы. Это потому, что у них отсутствует анатомическая шея, характерная для четвероногих — позвоночных животных с четырьмя конечностями, — обитающих на суше. Тем не менее, утверждение о том, что у рыб и амфибий вообще нет шеи, может быть не совсем точным, пишет Discover.

Недавно был представлен исследовательский проект, который начал собирать доказательства в поддержку идеи о том, что у рыб и амфибий действительно есть шея. Просто она не соответствует классическому определению анатомической шеи — мостика, соединяющего голову с туловищем у млекопитающих и других наземных четвероногих.

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Например, у рыб есть область тела, где позвонки позволяют голове двигаться независимо от тела. Переосмысление понятия «шея» может дать исследователям лучшее понимание уникальных способов передвижения рыб.

Шея у человека и большинства четвероногих состоит из специализированных позвонков между черепом и плечевым поясом — костной структурой, включающей ключицу и лопатку. Шея позволяет нам двигать головой в трех измерениях относительно тела и конечностей.

У рыб и амфибий анатомическое строение отличается, что приводит к представлению об отсутствии у них шеи. Хотя это правда, что у них нет анатомической шеи, у этих животных есть область позвонков, которая потенциально может функционировать как своего рода шея. Движение головы у рыб также не полностью ограничено. Например, в одном исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, было обнаружено, что рыбы могут сгибать до двух третей позвоночника, чтобы поднять голову.

Подобные исследования — как на рыбах, так и на амфибиях, таких как саламандры — вдохновили исследователей переосмыслить понятие шеи.

“Эти результаты показывают, что традиционное предположение об отсутствии шеи не является универсально верным и может игнорировать функционально различные анатомические области. Наш интерес к рыбам и саламандрам возник непосредственно из этой концептуальной проблемы и ее более широких эволюционных последствий”, — заявила Роксана Тасуз, научный сотрудник Ливерпульского университета.

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