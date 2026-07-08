Торнадо витягнуло китайця з квартири на 12-му поверсі: знесло навіть шафи та диван

Більшість людей, які чують про незвичайні торнадо, уявляють собі скоріше парки трейлерів у США, ніж висотні будівлі в центральній частині Китаю.

Пізно ввечері в понеділок, 7 липня, у китайській провінції Хубей стався торнадо. Тоді потужні шторми пронеслися китайським містом Хуанган, які буквально витягли чоловіка з квартири на 12-му поверсі, пише Futurism.

Дивом 30-річному чоловікові вдалося вижити, і наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Пориви вітру під час негоди в Хуангані були настільки сильними, що вирвали шафи зі стін у квартирі того бідолахи й навіть віднесли диван.

Під час шторму вітер розкидав вантажівки по всьому Хуангану, деякі з них віднесло на відстань до 30 метрів.

Щонайменше 11 осіб загинули внаслідок цього потужного шторму, понад 331 особа отримала поранення. Шторм також пошкодив понад 4800 будинків по всій провінції Хубей.

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За даними ЗМІ, швидкість вітру в торнадо сягала 150 км на годину.

Хоча в деяких регіонах Китаю трапляються торнадо, дослідження показали, що кількість сильних торнадо суттєво зменшилася за останні кілька десятиліть. Відповідно, подібні торнадо в провінції Хубей трапляються вкрай рідко, причому останній смерч обрушився на узбережжя у травні 2021 року.

Шторм, що спричинив торнадо, став наслідком супертайфуну "Майсак" — потужного тропічного циклону, який обрушився на сушу минулої п’ятниці, змусивши десятки тисяч людей евакуюватися через смертоносні повені.

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