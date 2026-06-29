В океан планують запустити гігантські вогняні торнадо: вони допоможуть очистити нафтові розливи (фото)

Земні океани перебувають під постійною загрозою, однією з яких є розливи нафти — схоже, вчені знайшли ефективний спосіб боротьби з ними.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості живих істот. Однак земні океани перебувають під постійною загрозою: окрім забруднення пластиком, стічних вод, що містять фентаніл, людей, намащених сонцезахисним кремом, який шкодить кораловим рифам, існують також нафтові розливи, сумнозвісні як руйнівні для морського середовища явища, пише Science Alert.

Нафтові розливи ставлять перед відчайдушними бригадами з очищення складну дилему: дозволити нафті розсіятися чи підпалити її? Підпалювання на місці може допомогти уповільнити поширення та очистити нафту, але воно також має недоліки, оскільки утворює густий чорний дим, токсичну сажу та шкідливу масу незгорілого матеріалу.

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Однак тепер вчені, схоже, знайшли радикальне рішення: гігантські вогняні смерчі. На відміну від традиційних методів підпалу нафти, полум’я цих вогняних вихорів поширюється вгору, а не в сторони.

Графічне зображення проблеми розливів нафти, традиційного методу очищення, нещодавно випробуваного методу "вогняного вихору" та його результатів Фото: Fuel

За словами вчених, вихор, що утворюється, діє як природний прискорювач, всмоктуючи кисень і підживлюючи гарячіше та ефективніше полум’я, здатне випаровувати розливи нафти до того, як вони проникнуть у опади або охоплять морські середовища існування.

За словами співавтора, інженера-аерокосміста з Техаського університету A&M Елейн Оран, це перший випадок в історії, коли вчені запропонували використовувати вогняні вихори для ліквідації розливів нафти, і це лише початок. Команда зазначає, що їхня мета — використовувати хаотичну природу вогняних вихорів як потужний і точний інструмент відновлення для захисту берегових ліній, морських екосистем та навколишнього середовища в цілому. Вважається, що в кінцевому підсумку ця техніка може допомогти пом’якшити наслідки таких катастроф, як розлив нафти у відкритому морі.

Раніше вчені вже продемонстрували ефективність вогняних торнадо в лабораторних умовах меншого масштабу. Але в новому дослідженні вчені вперше в історії детально описали великомасштабну оцінку масштабованості та ефективності застосування цього методу для ліквідації наслідків розливів нафти.

У ході дослідження вчені провели численні польові випробування, використовуючи басейн шириною 1,5 метра, покритий сирою нафтою та оточений трьома стінами висотою 5 метрів. Вони порівняли ефективність вертикально палаючих вогняних вихорів із традиційним методом спалювання на місці за різних вітрових умов. Результати показують, що вогняні вихори часом горять чистіше й повніше, досягаючи майже вдвічі більшої висоти полум’я та краще передаючи тепло через нафтові плями.

Експериментальна установка Фото: Fuel

За словами вчених, вихори також можуть горіти інтенсивніше, досягаючи близько 1000 градусів за Цельсієм у порівнянні з 700 градусами за Цельсієм у разі розливів нафти. Загалом, вогняні вихори демонструють потенціал для збільшення швидкості горіння до 40%, зниження викидів сажі до 40% та досягнення до 95% витрати палива. Однак вчені застерігають, що ці показники можуть значною мірою залежати від умов.

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