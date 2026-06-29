В океан хотят запустить гигантские огненные смерчи: помогут очистить нефтяные разливы (фото)

Земные океаны находятся под постоянной угрозой, одной из которых является нефтяные разливы — похоже, ученые нашли эффективный способ борьбы с ними.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни. Однако земные океаны находятся под постоянной угрозой: помимо пластикового загрязнения, сточных вод, содержащих фентанил, людей, намазанных солнцезащитным кремом, который вредит коралловым рифам, существуют также нефтяные разливы печально известные как разрушительные для морской среды явления, пишет Science Alert.

Нефтяные разливы ставят перед отчаянными бригадами по очистке сложную дилемму: позволить нефти рассеяться или поджечь ее? Поджигание на месте может помочь замедлить распространение и очистить нефть, но оно также имеет недостатки, генерируя густой черный дым, токсичную сажу и болезненную массу несгоревшего материала.

Відео дня

Однако теперь ученые, похоже, нашли радикальное решение: гигантские огненные смерчи. В отличие от традиционных методов поджога нефти, пламя этих огненных вихрей распространяется вверх, а не в стороны.

Графическое описание проблемы разливов нефти, традиционного метода очистки, недавно апробированного метода "огненного вихря" и его результатов Фото: Fuel

По словам ученых, образующийся вихрь действует как естественный ускоритель, всасывая кислород и подпитывая более горячее и эффективное пламя, способное испарять разливы нефти до того, как они проникнут в осадки или охватят морские местообитания.

Соавтор инженера-аэрокосмиста из Техасского университета A&M Элейн Оран, это первый случай в истории, когда ученые предложили использовать огненные вихри для ликвидации разливов нефти, и эо только начало. Команда отмечает, что их цель — использовать хаотическую природу огненных вихрей в качестве мощного и точного инструмента восстановления для защиты береговых линий, морских экосистем и окружающей среды в целом. Считается, что в конечном итоге эта техника может помочь смягчить последствия таких катастроф, как разлив нефти в открытом море.

Ранее ученые уже продемонстрировали эффективность огненных смерчей в лабораторных условиях меньшего масштаба. Но в новом исследовании ученые впервые в истории подробно описали крупномасштабную оценку масштабируемости и эффективности применения метода для ликвидации последствий разливов нефти.

В ходе исследования ученые провели множество полевых испытаний, используя бассейн шириной 1,5 метра, покрытый сырой нефтью и окруженный тремя стенами высотой 5 метров. Они сравнили эффективность вертикально горящих огненных вихрей с традиционным методом сжигания на месте при различных ветровых условиях. Результаты показывают, что огненные вихри порой горят чище и полнее, достигая почти вдвое большей высоты пламени и лучше передавая тепло через нефтяные пятна.

Экспериментальная установка Фото: Fuel

По словам ученых, вихри также могут гореть сильнее, достигая около 1000 градусов по Цельсию в сравнении с 700 градусами по Цельсию для разливов нефти. В целом, огненные вихри демонстрируют потенциал для увеличения скорости горения до 40%, снижения выбросов сажи до 40% и достижения до 95% расхода топлива. Но, ученые предупреждают, что эти показатели могут сильно зависеть от условий.

Другие новости науки