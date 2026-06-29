Крупнейший хищник в истории Земли: 23-сантиметровый позвонок подтвердил размеры монстра (фото)

Ископаемые останки мегалодона были обнаружены учеными около полувека назад и новый их анализ подтверждает ужасающие размеры этого монстра.

В 1978 году из-под осыпающейся земли в глиняных карьерах Грам в Дании было извлечено нечто особенное: палеонтологи были потрясены, обнаружив около двух десятков позвонков одного мегалодона (Otodus megalodon). Любопытно, что один из них достигал в диаметре невероятных 23 сантиметров и был больше любого ранее обнаруженного позвонка мегалодона, пишет Science Alert.

Этот позвонок стал основой для оценки максимальных размеров гигантской акулы, предполагая, что хищник был огромным. Увы, затем произошла катастрофа — в 1989 году, во время перемещения хранилища, образец был сильно поврежден и считался утерянным. К счастью, через десятилетия палеонтолог и куратор Музея естественной истории Дании Бент Эрик Крамер Линдоу заметил коробку с разбросанными останками и понял, что перед ним находятся некоторые из пропавших ископаемых останков.

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Окаменелость позвонка, хотя и поврежденная, подтвердила самые крупные оценки размеров мегалодона Фото: Palaeontologia Electronica

Эти вновь обнаруженные останки были повторно проанализированы в новом исследовании, в результате ученым удалось подтвердить предыдущие данные о мегалодоне и раскрыть новую информацию об образе жизни хищника.

По словам первого автора нового исследования, профессора палеобиологии в Университете ДеПола Кеншу Шимада, анализ показал, что один из позвонков сохранил центральную часть и часть периферии. Это произошло потому, что радиус составил 11,5 сантиметров, а значит, его диаметр действительно был 23 сантиметра, как и сообщалось изначально.

Палеонтолог Метте Эльструп из Музея Южной Ютландии с окаменелостью возрастом 10,8 миллионов лет

Хотя мегалодон жил всего около 20 миллионов лет, примерно с 23 миллионов до 3,6 миллионов лет назад, он является одним из самых любимых хищников древнего мира. Отчасти это связано с невероятными размерами хищника — гигантская акула, как считается, достигала до 24,3 метра. Поскольку у акул хрящевой скелет, окаменелости мегалодона остаются немногочисленными — ученые в основном находят зубы и изредка позвонки, состоящие из плотного, кальцинированного хряща.

Ученые могут изучать фрагменты позвоночника мегалодона — самый полный на сегодняшний день экземпляр содержит 141 позвонок — и сравнивать их с позвоночниками современных акул, чтобы оценить размеры этого древнего хищника. Самый крупный позвонок, найденный учеными, стал основой оценкой максимального известного размера тела мегалодона.

Наилучшая оценка максимального размера мегалодона, с изображением человека для масштаба Фото: Aarhus University

Отметим, что недавние исследования показали, что мегалодон был всеядным хищником с более широким рационом, чем считали ученые ранее. Ученые предполагают, что самые крупные мегалодоны, вероятно, могли охотиться даже на больших акул.

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