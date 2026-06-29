Крупнейший хищник в истории Земли: 23-сантиметровый позвонок подтвердил размеры монстра (фото)
Ископаемые останки мегалодона были обнаружены учеными около полувека назад и новый их анализ подтверждает ужасающие размеры этого монстра.
В 1978 году из-под осыпающейся земли в глиняных карьерах Грам в Дании было извлечено нечто особенное: палеонтологи были потрясены, обнаружив около двух десятков позвонков одного мегалодона (Otodus megalodon). Любопытно, что один из них достигал в диаметре невероятных 23 сантиметров и был больше любого ранее обнаруженного позвонка мегалодона, пишет Science Alert.
Этот позвонок стал основой для оценки максимальных размеров гигантской акулы, предполагая, что хищник был огромным. Увы, затем произошла катастрофа — в 1989 году, во время перемещения хранилища, образец был сильно поврежден и считался утерянным. К счастью, через десятилетия палеонтолог и куратор Музея естественной истории Дании Бент Эрик Крамер Линдоу заметил коробку с разбросанными останками и понял, что перед ним находятся некоторые из пропавших ископаемых останков.
Эти вновь обнаруженные останки были повторно проанализированы в новом исследовании, в результате ученым удалось подтвердить предыдущие данные о мегалодоне и раскрыть новую информацию об образе жизни хищника.
По словам первого автора нового исследования, профессора палеобиологии в Университете ДеПола Кеншу Шимада, анализ показал, что один из позвонков сохранил центральную часть и часть периферии. Это произошло потому, что радиус составил 11,5 сантиметров, а значит, его диаметр действительно был 23 сантиметра, как и сообщалось изначально.
Хотя мегалодон жил всего около 20 миллионов лет, примерно с 23 миллионов до 3,6 миллионов лет назад, он является одним из самых любимых хищников древнего мира. Отчасти это связано с невероятными размерами хищника — гигантская акула, как считается, достигала до 24,3 метра. Поскольку у акул хрящевой скелет, окаменелости мегалодона остаются немногочисленными — ученые в основном находят зубы и изредка позвонки, состоящие из плотного, кальцинированного хряща.
Ученые могут изучать фрагменты позвоночника мегалодона — самый полный на сегодняшний день экземпляр содержит 141 позвонок — и сравнивать их с позвоночниками современных акул, чтобы оценить размеры этого древнего хищника. Самый крупный позвонок, найденный учеными, стал основой оценкой максимального известного размера тела мегалодона.
Отметим, что недавние исследования показали, что мегалодон был всеядным хищником с более широким рационом, чем считали ученые ранее. Ученые предполагают, что самые крупные мегалодоны, вероятно, могли охотиться даже на больших акул.
Другие новости науки
- Никто не знал этого прежде: в телах ежей найдены опасные частицы — это тревожит
- Два горбатых кита установили абсолютный рекорд: проплыли почти половину планеты