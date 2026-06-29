Найбільший хижак в історії Землі: 23-сантиметровий хребець підтвердив розміри монстра (фото)

Скам'янілі останки мегалодона були виявлені вченими близько півстоліття тому, і їхній новий аналіз підтверджує жахливі розміри цього монстра.

У 1978 році з-під обсипаної землі в глиняних кар’єрах Грам у Данії було вилучено щось особливе: палеонтологи були вражені, виявивши близько двох десятків хребців одного мегалодона (Otodus megalodon). Цікаво, що один із них мав неймовірний діаметр — 23 сантиметри — і був більшим за будь-який раніше виявлений хребець мегалодона, пише Science Alert.

Цей хребець став основою для оцінки максимальних розмірів гігантської акули, що давало підстави припустити, що хижак був величезним. На жаль, потім сталася катастрофа — у 1989 році, під час переміщення сховища, зразок було сильно пошкоджено, і його вважали втраченим. На щастя, через десятиліття палеонтолог і куратор Музею природної історії Данії Бент Ерік Крамер Ліндоу помітив коробку з розкиданими рештками й зрозумів, що перед ним знаходяться деякі з зниклих викопних решток.

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Скам"янілість хребця, хоч і пошкоджена, підтвердила найвищі оцінки розмірів мегалодона Фото: Palaeontologia Electronica

Ці нещодавно виявлені останки були повторно проаналізовані в рамках нового дослідження, в результаті чого вченим вдалося підтвердити попередні дані про мегалодона та розкрити нову інформацію про спосіб життя цього хижака.

За словами першого автора нового дослідження, професора палеобіології в Університеті ДеПола Кеншу Шимади, аналіз показав, що один із хребців зберіг центральну частину та частину периферії. Це сталося тому, що радіус становив 11,5 сантиметрів, а отже, його діаметр дійсно дорівнював 23 сантиметрам, як і повідомлялося спочатку.

Палеонтолог Метте Ельструп із Музею Південної Ютландії з скам"янілістю віком 10,8 мільйонів років

Хоча мегалодон існував лише близько 20 мільйонів років — приблизно від 23 мільйонів до 3,6 мільйонів років тому — він є одним із найулюбленіших хижаків стародавнього світу. Частково це пов’язано з неймовірними розмірами хижака — гігантська акула, як вважається, досягала 24,3 метра. Оскільки акули мають хрящовий скелет, скам’янілості мегалодона залишаються нечисленними — вчені здебільшого знаходять зуби та зрідка хребці, що складаються з щільного, кальцинованого хряща.

Вчені можуть досліджувати фрагменти хребта мегалодона — найповніший на сьогодні екземпляр містить 141 хребець — і порівнювати їх із хребтами сучасних акул, щоб оцінити розміри цього стародавнього хижака. Найбільший хребець, знайдений вченими, став основою для оцінки максимального відомого розміру тіла мегалодона.

Найточніша оцінка максимального розміру мегалодона, із зображенням людини для порівняння розмірів Фото: Aarhus University

Зазначимо, що нещодавні дослідження показали, що мегалодон був всеїдним хижаком із ширшим раціоном, ніж вважали вчені раніше. Вчені припускають, що найбільші мегалодони, ймовірно, могли полювати навіть на великих акул.

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