Торнадо вытащил китайца из квартиры на 12 этаже: унес даже шкафы и диван

Большинство людей, которые слышат о необычных торнадо, представляют себе скорее трейлерные парки в США, чем высотные здания в центральном Китае.

Поздно вечером в понедельник, 7 июля, в китайской провинции Хубэй начался торнадо. Тогда мощные штормы пронеслись по китайскому городу Хуанган, которые буквально вытащили мужчину из квартиры на 12-м этаже, пишет Futurism.

Чудесным образом 30-летнему мужчине удалось выжить, и на данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.

Порывы ветра во время непогоды в Хуангане были настолько сильными, что вырвали шкафы со стен в квартире у бедняги и унесли даже диван.

Во время шторма ветер разметал грузовики по всему Хуангану, некоторые были унесены на расстояние до 30 метров.

По меньшей мере 11 человек погибли в результате этого мощного шторма, более 331 человек получили ранения. Шторм также повредил более 4800 домов по всей провинции Хубэй.

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По данным СМИ, скорость ветра в торнадо достигала 150 км в час.

Хотя в некоторых регионах Китая торнадо случаются, исследования показали, что количество сильных торнадо существенно сократилось за последние несколько десятилетий. Соответственно, подобные торнадо крайне редки в провинции Хубэй, причем последний смерч обрушился на берег в мае 2021 года.

Шторм, породивший торнадо, стал результатом супертайфуна “Майсак”, мощного тропического циклона, который обрушился на сушу в прошлую пятницу, вынудив десятки тысяч людей эвакуироваться из-за смертоносных наводнений.

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