У людей, які дожили до 100 років, є спільна риса: справа зовсім не у харчуванні (відео)

Коли мова заходить про боротьбу зі старінням, основну увагу, як правило, приділяють харчуванню, фізичним вправам та соціальній взаємодії. Але тепер вчені вважають, що справа не лише в цьому.

У новому дослідженні команда з Університету Кальярі в Італії зосередилася на вивченні мешканців Сардинії в Італії — однієї з "блакитних зон", де люди частіше доживають до 100 і більше років. Результати показали, що у всіх, хто відзначив 100-річний ювілей, є щось спільне — один фактор, який раніше часто залишався поза увагою, пише Science Alert.

За словами провідної авторки дослідження, психологині Марії К’яри Фастаме, вона разом із колегами виявила, що особистість впливає на те, як люди реагують на виклики та взаємодіють із навколишнім світом, допомагаючи формувати звички та поведінку, що підтримують активність і в літньому віці. Результати нової роботи свідчать про те, що поєднання адаптивних рис особистості та ресурсів для подолання труднощів сприяє більш активному способу життя — це дає уявлення про механізми успішного старіння.

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Відомо, що здорове старіння формується під впливом усього — від генів до навколишнього середовища, — що ускладнює виділення якогось одного чинника. Це одна з причин, чому дослідники так зацікавлені в декількох "блакитних зонах" світу, де, як вважається, люди живуть довше, ніж у середньому по світі.

У новому дослідженні вчені прагнули з’ясувати, чи пов’язані особистісні риси з психологічним благополуччям та якістю життя. Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що мешканці "блакитних зон" по всьому світу демонструють вищі показники за такими якостями, як стресостійкість, психологічне благополуччя та оптимізм. Однак більш детального дослідження особистісних характеристик не проводилося.

У дослідженні взяли участь 125 дорослих віком від 71 до 101 року: 55 осіб, які проживають у "блакитній зоні", та 70 осіб із сусіднього населеного пункту за межами "блакитної зони". Учасники пройшли серію тестів, анкетувань та інтерв’ю, що дозволило оцінити їхній психічний та фізичний стан, а також спосіб життя та п’ять основних рис особистості.

За словами вчених, один результат особливо виділявся: мешканці "блакитної зони" не продемонстрували значно вищих показників якості життя, пов’язаної зі здоров’ям. Однак у них спостерігався значно вищий рівень відкритості — однієї з п’яти основних рис особистості.

Мешканці "блакитної зони" також мали кращі навички подолання труднощів, вищу емоційну компетентність і приділяли більше часу інтелектуально або фізично стимулюючим видам дозвілля. У результаті вчені дійшли висновку, що особистість, ймовірно, відіграє важливу роль у довголітті людини.

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