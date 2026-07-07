Людство не залишиться без шоколаду: у Перу виявлено раніше невідомі види какао-дерев

Дослідники щойно виявили чотири раніше невідомі сорти перуанських какао-дерев, які, як вважається, можуть врятувати майбутнє шоколаду.

Нове дослідження перуанського какао повністю перевернуло генеалогічне дерево улюбленого ласощів у світі. У ході дослідження вчені виявили чотири раніше невідомі лінії, дві з яких, як вважається, можуть стати популярними серед поціновувачів шоколаду, пише IFLScience.

Це відкриття є ще більш важливим, оскільки сучасні виробники шоколаду стикаються з численними загрозами, а додаткове різноманіття сортів може допомогти забезпечити майбутнє для цієї культури, яка стає дедалі вразливішою.

На жаль, шоколад не застрахований від проблеми, яка переслідує більшість сільськогосподарських культур людства. Дикі рослини зазвичай мають високу генетичну різноманітність, а великомасштабне сільське господарство майже завжди обирає лише кілька сортів, а іноді й зовсім один, для поширення по всьому світу.

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Експерти відбирали сорти, що давали найбільший урожай, а потім селекціонували їх для ще більшої врожайності. У результаті вдалося подолати постійну загрозу голоду, яка переслідувала людство протягом більшої частини історії. Втім, цей процес мав і свою ціну — його результатом стали монокультури.

Зазначимо, що монокультура — це результат вирощування лише одного або кількох сортів, які є більш вразливими до хвороб. Такі монокультури також менш пристосовані до зміни клімату, і шоколад може стати наступним продуктом, який зіткнеться з кризою.

За словами головного автора дослідження Ламберта Мотілала з Університету Вест-Індії, вони разом із колегами зосередили пошуки нових видів какао в Перу, де, ймовірно, цю рослину вперше одомашнили.

Усі відомі сорти какао-дерев, плоди яких використовуються для виробництва шоколаду, зазвичай поділяються на 10 груп, названих на честь географічних регіонів. Однак нещодавні дослідження показали, що ця класифікація не враховує природне різноманіття цих дерев.

У ході дослідження вчені проаналізували 192 однонуклеотидні маркери в геномах 390 дерев. У результаті їм вдалося виявити докази існування чотирьох раніше невідомих ліній.За словами дослідників, походження двох із цих чотирьох ліній свідчить про те, що вони можуть давати особливо високоякісні, ароматні боби. Очікується, що ці два раніше невідомі види какао-дерев можуть забезпечити майбутнє шоколаду.

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