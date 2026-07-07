Человечество не останется без шоколада: в Перу найдены неизвестные ранее виды какао-деревьев

Исследователи только что обнаружили четыре неизвестные ранее линии перуанских какао-деревьев, которые, как считается, могут спасти будущее шоколада.

Новое исследование перуанского какао перевернуло с ног на голову родословное древо любимого лакомства в мире. В процессе исследования ученые выявили четыре ранее неизвестные линии, две из которых, как считается, могут стать популярными среди ценителей шоколада, пишет IFLScience.

Открытие еще более важно, поскольку современные производители шоколада сталкиваются с многочисленными угрозами, а дополнительное разнообразие видов может помочь обеспечить будущее для все более уязвимой культуры.

Увы, шоколад не застрахован от проблемы, которая преследует большинство сельскохозяйственных культур человечества. Дикие растения обычно обладают высоким генетическим разнообразием, и крупномасштабное сельское хозяйство почти всегда выбирает лишь несколько сортов, а порой и вовсе один, для распространения по всему миру.

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Эксперты отбирали сорта, дающие наибольший урожай, а затем селекционировали его для еще большей урожайности. В результате удалось оттеснить постоянную угрозу голода, которая преследовала человечество в течение большей части истории. Впрочем, этот процесс имел и свою цену — результатом стали монокультуры.

Отметим, что монокультура — результат выращивания всего одного или нескольких сортов, которые более уязвимы для болезней. Такие монокультуры также менее приспособлены к изменению климата, и шоколад может стать следующим продуктом, который столкнется с кризисом.

По словам ведущего автора исследования Ламберта Мотилала из Университета Вест-Индии, они с коллегами сосредоточили поиски новых видов какао в Перу, где, вероятно, это растение было одомашнено впервые.

Все известные линии какао-деревьев, бобы которых используются для производства шоколада, обычно делятся на 10 групп, названных в честь географических регионов. Однако недавние исследования показали, что эта классификация не учитывает естественное разнообразие деревьев.

В ходе исследования ученые изучили 192 однонуклеотидных маркера в геномах 390 деревьев. В результате, им удалось обнаружить свидетельства существования четырех ранее неизвестных линий.По словам исследователей, две из этих четырех линий имеют происхождение, которое предполагает, что они могут производить особенно высококачественные, ароматные бобы. Ожидается, что эти два неизвестных ранее вида какао-деревьев могут сохранить будущее шоколада.

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