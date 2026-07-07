У людей, доживших до 100 лет, есть общая черта: дело вовсе не в питании (видео)

Когда речь заходит о борьбе со старением, основное внимание, как правило, уделяется питанию, физическим упражнениям и социальному взаимодействию. Но теперь ученые считают, что дело не только в этом.

В новом исследовании команда из Университета Кальяри в Италии сосредоточились на изучении жителей Сардинии в Италии — одной из "голубых зон", где люди чаще живут до 100 и более лет. Результаты показали, что у всех, кто отметил 100-летний юбилей есть нечто общее — один фактор, который ранее часто упускался из виду, пишет Science Alert.

По словам ведущего автора исследования, психолога Марии Кьяры Фастаме, они с коллегами обнаружили, что личность влияет на то, как люди реагируют на вызовы и взаимодействуют с окружающим миром, помогая формировать привычки и поведение, поддерживающие активность и в пожилом возрасте. Результаты новой работы свидетельствует о том, что сочетание адаптивных личностных черт и ресурсов преодоления трудностей способствует более активному образу жизни — это дает представление о механизмах успешного старения.

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Известно, что здоровое старение формируется под влиянием всего, от генов до окружающей среды, что затрудняет выделение какого-либо одного фактора. Это одна из причин, почему исследователи так заинтересованы в нескольких "голубых зонах" мира, где, как предполагается, люди живут дольше, чем в среднем по миру.

В новом исследовании ученые хотели выяснить, связаны ли личностные черты с психологическим благополучием и качеством жизни. Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что жители "голубых зон" по всему земному шару демонстрируют более высокие показатели по таким качествам, как стрессоустойчивость, психологическое благополучие и оптимизм. Однако более детальное исследование личностных характеристик не проводилось.

В исследовании приняли участие 125 взрослых в возрасте от 71 до 101 года: 55 человек, проживающих в "голубой зоне", и 70 человек из близлежащего населенного пункта за пределами "голубой зоны". Реципиенты прошли серию тестов, анкетирований и интервью, что позволило оценить их психическое и физическое здоровье, а также образ жизни и пять основных черт личности.

По словам ученых, один результат особенно выделялся: люди из "голубой зоны" не показали значительно более высоких показателей качества жизни, связанного со здоровьем. Однако у них наблюдался значительно более высокий уровень открытости — одной из пяти основных черт личности.

Жители "голубой зоны" также обладали лучшими навыками преодоления трудностей, более высокой эмоциональной компетентностью и проводили больше времени за интеллектуально или физически стимулирующими видами досуга. В результате ученые пришли к выводу, что личность, вероятно, играет важную роль в долголетии человека.

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